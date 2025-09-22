Facebook Instagram
Posso levantar a mesa e lavar a loiça com convidados em casa? Saiba o que manda a etiqueta

A etiqueta à mesa pode parecer um detalhe, mas faz toda a diferença no convívio com convidados
Hoje às 11:33
Etiqueta em casa: quanto tempo ficar, presentes e sapatos à porta

O prazer de ter a casa cheia está no convívio e nas memórias que se criam, mas também nos gestos subtis que mostram cuidado e atenção. Existe uma dúvida que muitas pessoas ainda têm: deve-se levantar logo a mesa e lavar a loiça enquanto os convidados ainda estão presentes?

A especialista sobre regras de etiqueta, Caroline Berri esclarece que, a prioridade deve ser sempre a companhia. Ou seja, nada de empilhar pratos ou começar a lavar a loiça enquanto ainda se está à mesa. O correto é deixar tudo como está e aproveitar o momento de conversa com os convidados.

Se alguém se oferecer para ajudar, a recomendação é recusar com educação, garantindo que essa tarefa ficará para mais tarde ou até para o dia seguinte. Caso o convidado comece a recolher os pratos sem que seja pedido, pode levantar-se e ajudar, mas apenas para levar a loiça para a cozinha. O essencial é não transformar a visita num momento de trabalho, mas sim de partilha e descontração.

 

