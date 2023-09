Prepare a sua empresa para “receber” os trabalhadores no pós-férias

O verão está na reta final e as férias já terminaram para muitas pessoas, que começam a regressar ao trabalho, à rotina e às responsabilidades profissionais habituais. É uma altura desafiante para muitos trabalhadores que agora retomam o ritmo laboral e as obrigações que colocaram em pausa durante o período de férias.

Regra geral, têm à sua espera trabalho acumulado, muitos emails para dar resposta, muitas reuniões de atualização… e para tudo isto é preciso muita motivação.

Com este cenário pós-férias em perspetiva, o ManpowerGroup reuniu cinco estratégias que os líderes podem implementar para promover a felicidade, a motivação e o bem-estar das suas equipas neste período.

Por isso, ponha mãos à obra, analise as necessidades específicas que cada colaborador tem neste momento e adote as estratégias certas para que as “suas pessoas” retomem o trabalho com mais motivação do que nunca.

Promova um arranque gradual - Por vezes, o período pós-férias pode parecer esmagador, tal é o volume de trabalho que o profissional encontra quando regressa à empresa. Por isso, cabe aos líderes promover um início mais lento para as suas equipas, ajudando-as a recuperar a motivação e a produtividade de forma gradual. Assim, devem evitar reuniões com agendas muito complexas ou avaliações de desempenho nos primeiros dias de regresso.

Por outro lado, os líderes devem ajudar os seus profissionais a definirem prioridades entre as várias tarefas que têm em mãos, para que estes não se sintam pressionados. Desta forma, começarão ainda a eliminar tarefas da sua lista, tornando-se pouco a pouco mais produtivos e realizados.

Comunique claramente – Centenas de emails para ler é uma realidade para muitos profissionais no regresso ao trabalho. Há que ficar a par de tudo o que lhes chegou e aconteceu, mas a verdade é que alguns estudos afirmam que o email é um dos maiores fatores de perda de produtividade.

Comunicar presencialmente, por telefone, videochamada ou através de uma rede de comunicação interna são algumas das melhores opções. Tudo o que são informações sobre alterações nos projetos ou prazos, mudanças de clientes ou outras comunicações importantes, que possam ter ficado perdidas no email, devem ser passadas de forma direta e clara.

Faça um balanço e defina novos objetivos - De forma a potenciar o seu bem-estar, os líderes devem envolver as equipas que regressam para reverem, em conjunto, as vitórias das últimas semanas, bem como relembrarem o seu contributo para o sucesso da empresa. Este reconhecimento pode dar energia e motivação para retomarem o seu trabalho.

Por outro lado, devem também ajudar os trabalhadores a estabelecer novos objetivos e projetos. Este processo passa por reavaliarem as suas metas, garantirem que são realistas e que todos estão em sintonia, bem como focados em progredir durante os próximos meses. Esta estratégia fará com que o talento se sinta valorizado e empenhado, sendo ainda mais importante uma vez que quando os profissionais regressam de férias estão, normalmente, concentrados em responder a pedidos de última hora e cumprir prazos apertados, o que pode contribuir para a sua rápida desmotivação e stress logo após a pausa.

Promova a colaboração e trabalho de equipa - Por terem vivido uma rotina diferente nas semanas anteriores, por vezes, os profissionais sentem uma desconexão com a empresa e função. Apesar de este poder ser um sentimento momentâneo, deve ser combatido. O incentivo à colaboração permitirá melhorar o desempenho e aumentar o envolvimento do profissional que regressou, e que se sentirá assim mais apoiado.

Na mesma linha, o trabalho em equipa é essencial e todos os elementos devem compreender as suas responsabilidades e tarefas, e trabalhar em conjunto para as concluir. Também em equipa devem ser revistas as funções de cada um. Neste processo, o mais importante será que os líderes comuniquem eficazmente com todos os envolvidos.

Favoreça as pausas e a socialização - Ao regressarem, os trabalhadores estão a pôr em dia tudo o que aconteceu durante as suas férias, e, perante tal exigência, pode ser difícil manterem-se focados e ignorarem as diversas distrações existentes: desde conversas com os colegas até às redes sociais.

Para que tal não aconteça, as pausas e os momentos de socialização devem ser promovidos pelas lideranças. Estas paragens regulares permitirão ao profissional aproximar-se da equipa, bem como diminuir o seu stress e necessidade de procrastinar. Esta estratégia terá também um impacto positivo na produtividade, já que estes estarão realmente focados durante os momentos de trabalho.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders