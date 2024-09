8 dicas para um regresso ao trabalho mais fácil

As férias são o momento de desligar e de aproveitar os dias da melhor maneira. Para uns é visitar uma cidade ou país novo, para outros é desfrutar de uns dias na praia ou no campo. Para uns é ler e para outros ver filmes. O que não falta são formas de aproveitar.

A única certeza é que no fim há que voltar ao trabalho. O regresso pode ser desafiante, por isso deixamos algumas dicas para que se torne mais fácil.

1. Preparar o regresso

Ainda antes de partir, comece a preparar o regresso. Organize as suas tarefas para evitar que se acumulem quando regressar. Se, por exemplo, tiver uma reunião importante logo na primeira semana, pode prepará-la antes das férias, se tiver tempo para isso.

2. Vai viajar? Não volte ao trabalho logo no dia seguinte

Independentemente de ficar em Portugal ou ir para o estrangeiro, se o seu plano é ir passar uns dias fora de casa, tenha isso em conta quando estiver a marcar as férias junto da empresa.

Assim, se possível, não agende o regresso para o dia imediatamente a seguir a chegar a casa e marque um ou dois dias extra antes de retomar o trabalho.

3. Comece a acertar o ritmo de sono uns dias antes

Estes dias extra de que acabámos de falar podem servir para isto mesmo e são especialmente úteis se tiver viajado para um sítio com um fuso horário muito diferente do português.

No entanto, faça-o mesmo que fique por cá. É que nem sempre a nossa rotina de sono nas férias coincide com aquela que temos durante a época de trabalho.

4. Regresse a meio da semana

Quando se está algum tempo de férias, os primeiros dias podem custar a passar. Para que o retomar não seja tão abrupto, marque-o para o meio da semana. Tem tempo de olhar para as suas tarefas e voltar a entrar no ritmo de uma forma mais gradual.

E afinal, quem é que não gosta de uma semana de trabalho mais curta?

5. No primeiro dia, dê tempo à rotina

Para que isto aconteça, vai ter de acordar mais cedo. O objetivo não é tanto estar no escritório (mesmo que este seja em casa) uma hora e meia antes do horário normal. Em vez disso, use o tempo para começar com calma.

Tome o pequeno-almoço e saia de casa tranquilamente, com a certeza de que tem margem para compensar algum imprevisto no trânsito ou nos transportes.

6. Fale com os colegas para perceber o que aconteceu na sua ausência

O regresso ao trabalho depois das férias pode ser uma surpresa. Houve projetos que ficaram concluídos e outros que se iniciaram, pelo que a melhor forma de ficar a par de tudo é fazer um ponto de situação com os seus colegas.

Embora continue a ter de rever os emails e mensagens que chegaram enquanto estava fora, vai olhar para eles com um maior contexto.

7. Priorize as tarefas

Dependendo da função, pode ser difícil dar conta de todo o trabalho, emails e mensagens pendentes logo no primeiro dia. Mas não sinta que tem de o fazer. Veja o que lhe chegou e faça uma lista de prioridades.

Se ajudar, crie uma lista para ter uma ideia melhor do que tem em mãos e vá riscando as tarefas concluídas.

8. Há lazer para além das férias

Ir ao cinema ou um concerto, passear com a família ou com os amigos, ler um livro ou visitar uma exposição. Todas estas coisas podem ser feitas em qualquer altura do ano. Por isso, não encare o fim das férias como um ponto final nos momentos de lazer e que lhe dão prazer.