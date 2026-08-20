Esqueça os hipermercados do costume: esta loja pode poupar-lhe uma fortuna no regresso às aulas

Rival da Primark surpreende com nova loja em Portugal. Veja os nossos produtos preferidos

O preço parece mentira! Estão a 'voar' estes tapetes de 1.80m a 6.99 euros à venda na Action

Da Action à Kik: as nossas lojas 'low cost' preferidas todas juntas num novo centro comercial

Fomos à concorrente do Lidl e trouxemos um carrinho cheio de compras por 60 euros (cremes de marca incluídos)

O verão ainda vai a meio, mas as prateleiras já não deixam dúvidas: o regresso às aulas está a chegar. A equipa do IOL visitou uma loja da Action para perceber se a fama da cadeia, conhecida por rivalizar com grandes hipermercados e lojas como a Primark em preços baixos, também se aplica ao material escolar. Viemos mostrar o que pode encontrar por lá, numa altura em que reduzir custos pode fazer toda a diferença para as famílias.

O que mais nos chamou a atenção foi:

As mochilas soft touch, em bege, verde e preto, a apenas 8,95€, com aspeto muito mais caro do que o preço indica.

A caixa de madeira com três gavetas, prática para organizar canetas, lápis e outros acessórios de secretária, por 9,95€.

O suporte de monitor com carregador sem fios incluído, ideal para quem estuda ou trabalha a partir de casa, por 12,95€.

Uma verdadeira coleção de cadernos com padrões que fogem ao óbvio, das capas florais bordadas aos estampados de corações em tons vivos, com preços a partir de 1,99€. Nada de cadernos aborrecidos por aqui.

Entre as descobertas mais surpreendentes esteve a mochila de viagem Spilbergen, modelo Dublin, pensada para caber debaixo do banco do avião e com 20 litros de capacidade, à venda por 9,99€. Por dentro, tem vários compartimentos e bolsos com rede, e pode servir tanto para a escola ou faculdade como para uma escapadela de fim de semana. Para completar o kit de viagem, a loja tem também almofadas de pescoço em vários padrões, por 2,79€.

Já para quem prefere apostar em produtos mais discretos e funcionais, há a resma de papel A4 de 500 folhas, compatível com impressoras Canon, Xerox e HP, por 3,69€, e os organizadores de secretária, disponíveis em várias cores, a partir de 2,29€. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando se trata de manter a secretária, seja de casa ou de escritório, mais arrumada.

Já a caminho da saída, a zona de promoção semanal também tinha as suas tentações, com destaque para os pacotes de Oreo, o chá gelado Arizona e os doces Haribo a preços de saldo — prova de que a Action não se fica só pelo material escolar.