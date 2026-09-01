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Rival da Primark tem coleção com preços que vai 'salvar' os pais no regresso às aulas
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Rival da Primark tem coleção com preços que vai 'salvar' os pais no regresso às aulas
IOL
Há 1h e 18min
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Até mesmo os pais que não são fãs de fatos-de-treino sabem que são inevitáveis em muitos dias de escola ou de casa. E, mais uma vez, a nova coleção da Kiabi reinventa estes básicos com o design e gosto sóbrio que tanto gostamos da marca de preços baixos.

A coleção aposta em peças fáceis de usar e combinar, com uma paleta de cores suaves e intemporais onde o azul, o cor-de-rosa, o cinzento, o bege e o branco ganham destaque.

Entre sweatshirts com capuz, calças jogger e conjuntos combinados, as propostas são mesmo incríveis para facilitar combinações simples que não exijam grandes decisões nas manhãs sem tempo.

A marca promete tecidos suaves e resistentes, peças que acompanham cada movimento, porque o que os miúdos precisam mesmo é de liberdade para correr, explorar, criar e brincar. Uma coleção feita para seguir o ritmo dos mais pequenos e tornar a rotina um pouco mais confortável.

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