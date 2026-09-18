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83% dos portugueses sentem que as despesas de regresso às aulas foram maiores que em 2025

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Hoje às 14:45

No regresso às aulas, despesa média estimada é de 179 euros por filho, embora com diferenças significativas entre famílias

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O regresso às aulas é cada vez mais uma decisão familiar onde se cruzam orçamento, influência dos filhos e pesquisa digital. Mas a verdade é que, de ano para ano, as despesas associadas a esta altura do ano não param de aumentar.

O novo estudo do IPAM, “Regresso às Aulas 2026: Quem decide o que comprar e onde comprar?”, revela que 83% dos inquiridos sentem que as despesas relacionadas com o regresso dos filhos à escola são superiores às do ano passado, enquanto 86% afirmam comparar preços frequentemente ou sempre e 97% reutilizam pelo menos algum material.

O estudo constata que a despesa média estimada é de 179 euros por filho, embora haja diferenças relevantes entre famílias. Cerca de 43% dos inquiridos preveem gastar entre 100 e 249 euros por criança ou jovem, enquanto 18% estimam um valor inferior a 50 euros.  Por sua vez, 9% antecipam despesas iguais ou superiores a 400 euros por filho.

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Verifica-se que a preocupação com o orçamento está a traduzir-se na maior racionalização das compras. Hoje, os pais procuram, cada vez mais, comparar preços, ver promoções e reutilizar materiais, tentando conciliar aquilo que é necessário comprar com as preferências dos filhos.

Decidir online, comprar na loja

A loja física continua a desempenhar um papel central no regresso às aulas, apesar da crescente presença do online. 69% dos inquiridos dizem privilegiar a compra exclusivamente ou maioritariamente em lojas físicas, face a 16% que compram exclusiva ou maioritariamente online. Contudo, o processo de decisão começa, muitas vezes, antes da deslocação à loja. Ou seja, 64% consultam sites de marcas ou retalhistas, 54% recorrem a motores de pesquisa e 47% utilizam sites de comparação de preços. As redes sociais também têm impacto neste processo com 34% a recorrerem ao Instagram e 23% ao TikTok.

Em suma, o consumidor pesquisa, compara e reduz as opções digitalmente, mas continua a valorizar o contacto com o produto e a conveniência da compra presencial.

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O estudo destaca também o protagonismo das crianças e dos jovens nas escolhas familiares. Quase metade dos pais/responsáveis (49%), considera que os filhos têm mais de 50% de influência sobre a decisão de compra. Essa influência aumenta à medida que os estudantes crescem. No 1.º ciclo, apenas 9% decidem o que comprar, no 2.º ciclo a percentagem sobe para 35% e no 3.º ciclo para 57%. Entre os alunos do ensino secundário, chega aos 88%.

As redes sociais e os amigos/colegas ajudam a explicar parte desta influência. 55% dos inquiridos dizem já ter recebido dos filhos um pedido de compra depois de estes terem sido expostos a determinado produto ou marca através de redes sociais, canais digitais ou colegas. 54% considera forte a influência das redes sociais e a mesma percentagem admite pagar mais por um produto pedido pelo filho.

IA influencia compras

Uma ferramenta que também começa a entrar no processo de compra do material escolar é a inteligência artificial. Um quarto dos inquiridos já utilizou ou prevê utilizar ferramentas de IA no processo de compra para o regresso às aulas. Concretamente, 11% dizem já ter recorrido a estas soluções e 14% admitem fazê-lo, sobretudo para apoiar tarefas como elaboração de listas, comparação de alternativas, gestão do orçamento ou escolha de equipamentos tecnológicos.

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Embora ainda esteja numa fase inicial, os dados desta pesquisa do IAPM sugerem que a IA começa a juntar-se aos motores de pesquisa, comparadores, sites e redes sociais enquanto ferramenta de preparação da decisão de compra.

O estudo identifica ainda diferentes perfis de consumidor neste período. O “tradicional físico”, que privilegia loja, contacto e compra presencial, é o mais representativo, com 42%, seguido do “comparador omnicanal”, com 22%, caracterizado por uma pesquisa intensa antes de decidir. Seguem-se os consumidores mais pressionados pela necessidade de poupança, com 17%, o perfil “digital + família”, com 12%, e o consumidor pragmático multicanal, com 6%.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

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