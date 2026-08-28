Dicas para gerir o orçamento familiar no regresso às aulas

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Setembro aproxima-se a passos largos e com ele um novo desafio para o orçamento das famílias portuguesas devido às despesas associadas ao regresso às aulas dos filhos. Nesta altura a pressão sobre o orçamento familiar aumenta o que, depois das despesas extra das férias, pode ser uma verdadeira dor de cabeça.

Os encargos podem acumular-se rapidamente, sobretudo quando as compras de material escolar são feitas à última hora e sem um plano definido. É neste contexto, que o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) avança com cinco recomendações simples para tornar o regresso às aulas mais previsível e evitar despesas desnecessárias:

1. Veja o que tem em casa antes de comprar

Mochilas, estojos, calculadoras, réguas, compassos ou outros materiais podem ser reutilizados de um ano para o outro. Faça um inventário do que ainda está em boas condições para perceber o que é realmente necessário e evitar compras duplicadas. A reutilização entre irmãos, familiares ou amigos também pode ser uma forma de reduzir a despesa.

2. Faça uma lista e defina um limite

Ter uma lista do material escolar necessário e estabelecer antecipadamente quanto pode gastar ajuda a evitar compras por impulso. O objetivo não deve ser comprar o mais barato possível, mas comprar apenas o que é necessário e dentro da capacidade financeira do agregado.

3. Compare preços. Não desconto com poupança

Antes de comprar, compare preços entre diferentes lojas, incluindo opções online. Uma promoção só gera uma poupança efetiva se o artigo fosse necessário e o preço final for inferior ao de alternativas comparáveis. Definir prioridades antes de começar as compras ajuda também a resistir à tentação de adquirir artigos que não estavam previstos.

4. Escolha alternativas mais económicas

Em materiais de utilização frequente ou de desgaste rápido, optar por marcas brancas ou por produtos com uma boa relação entre preço e qualidade pode reduzir significativamente a despesa. O importante é avaliar a utilidade e a durabilidade do produto, em vez de associar automaticamente um preço mais elevado a uma melhor escolha.

5. Compre por etapas

Sempre que não seja necessário adquirir imediatamente um artigo, distribua as compras ao longo do tempo para aliviar a concentração das despesas num único mês. Se estiver de férias e encontrou uma boa promoção, pode valer a pena comprar já. Vender ou trocar materiais, roupa, equipamento tecnológico ou outros artigos que já não sejam utilizados também pode ajudar a financiar parte das novas compras.

A literacia financeira passa precisamente por tomar boas decisões no dia a dia, e como sublinha o ISCAL, mais do que gastar menos, a ideia é gastar melhor: antecipar despesas, definir prioridades e distinguir aquilo que é necessário daquilo que é apenas desejável são hábitos que podem ajudar as famílias não só no regresso às aulas, mas durante todo o ano.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders