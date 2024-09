Regresso às aulas: esta é a alternativa para quem não quer dar telemóvel aos filhos

Muitas crianças começam a fazer os seus percursos para a escola sozinhas e, para os pais, é importante sentirem-se seguros, sabendo a localização dos filhos e que estes podem ligar a qualquer momento. Porém, são muitos os pais que não se sentem confortáveis em dar um telemóvel nestas idades, sob pena de ficarem todos os intervalos escolares presos ao ecrã. A solução pode estar nos relógios inteligentes, que oferecem uma alternativa eficaz e menos intrusiva.

Encontrámos um relógio, que é a escolha da Amazon e o mais bem classificado pelos clientes, com um preço aceitável. Trata-se do Akumka, um smartwatch desenvolvido especificamente para crianças e que custa 60,98 euros.

Este relógio vai além de ser um simples dispositivo de comunicação. Com a possibilidade de fazer videoconferências, realizar chamadas e enviar mensagens, os pais podem manter contacto com os seus filhos em qualquer momento e lugar.

Para garantir que as crianças não são incomodadas por estranhos, o relógio permite o bloqueio de chamadas de números desconhecidos, bastando um toque para rejeitá-las. O relógio tem duas pulseiras incluídas, uma de nylon e outra de silicone, e existe em várias cores.

Equipado com uma ligação 4G, este pequeno smartwatch está sempre ligado à aplicação Setracker2, que permite aos pais monitorizar a localização dos filhos em tempo real. A função de geolocalização garante que, sempre que a criança saia de uma área previamente delimitada (geofence), os pais são imediatamente notificados. A localização pode ser visualizada em três modos de mapa distintos, oferecendo precisão na monitorização dos pequenos aventureiros.

A funcionalidade de emergência SOS é outro aspeto crucial deste relógio. Ao pressionar o botão SOS durante dois segundos, o dispositivo entra em contacto com três números pré-definidos até que alguém atenda, garantindo uma resposta rápida em caso de emergência. Além disso, é possível adicionar até 15 contactos de familiares e amigos.

Quando chega a hora de estudar, este relógio transforma-se num assistente silencioso. O ‘modo sala de aula’ desativa todas as funções, exceto a exibição da hora, evitando distrações durante as aulas. Esta funcionalidade é ideal para que o smartwatch ajude os mais pequenos a manterem-se focados no seu desempenho escolar, sem interrupções.

O relógio é à prova de água e inclui funcionalidades de saúde que incentivam hábitos de vida saudáveis. O monitor de sono, por exemplo, analisa a qualidade do descanso das crianças, distinguindo entre sono profundo, leve e a hora de acordar. Já o podómetro regista a atividade física diária, promovendo o exercício regular e ajudando os pais a monitorizarem o nível de atividade dos filhos.

É importante destacar que este smartwatch não inclui cartão SIM. Para ativar todas as funcionalidades, é necessário inserir um cartão Nano SIM 4G, que se pode adquirir nas operadoras.

Vários utilizadores já partilharam as suas experiências com o Akumaka, elogiando a sua relação qualidade-preço e destacando o quão útil este dispositivo tem sido para manter contacto com os filhos sem a necessidade de um telemóvel. "Encomendei este relógio para a minha filha para poder manter contacto com ela, já que ter um telemóvel a idade dela ainda é um pouco cedo", comenta uma cliente, que atribuiu cinco estrelas ao produto.