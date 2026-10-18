SNS tem mais uma plataforma de reabilitação digital ao serviço dos doentes

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A partir deste mês, a ReHub, uma plataforma digital na área da saúde digital criada em Espanha pela DyCare, empresa especializada em telereabilitação clínica baseada em inteligência artificial, já está disponível no mercado português.

Assim, e depois de ter recebido a acreditação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) como fornecedor tecnológico de telereabilitação, as clínicas que utilizam a ReHub podem acompanhar doentes encaminhados por médicos do SNS, no âmbito do novo modelo de acesso público a estes serviços, com financiamento público assegurado durante um programa de 12 meses.

Esta plataforma de telereabilitação é dirigida a hospitais, clínicas de reabilitação e seguradoras, e permite aos profissionais de saúde prescrever, supervisionar e ajustar tratamentos de reabilitação à distância em diferentes áreas terapêuticas, nomeadamente musculoesquelética, respiratória, pavimento pélvico e terapia da fala.

A solução combina inteligência artificial (IA), análise do movimento e monitorização da evolução do doente, facilitando a adaptação do tratamento às suas necessidades, e permite que os pacientes realizem exercícios terapêuticos em casa, mantendo o acompanhamento de um profissional de saúde.

Em todas as fases do processo, o fisioterapeuta mantém a responsabilidade clínica, sendo responsável por avaliar a evolução do paciente, tomar as decisões clínicas e orientar o tratamento. A IA funciona como uma ferramenta de apoio, fornecendo orientações e correções em tempo real, analisando os movimentos e gerando dados que ajudam o profissional a acompanhar com maior precisão a evolução do doente e a melhorar a eficácia terapêutica.

Do ponto de vista regulamentar, a empresa explica que o ReHub está certificado como dispositivo médico de software (MDSW) de Classe IIa, em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 (MDR), e a sua validação clínica é sustentada por mais de 25 publicações científicas. Esta classificação atesta que a plataforma cumpre os requisitos europeus de segurança e desempenho clínico exigidos aos dispositivos médicos.

Silvia Raga, cofundadora e CEO da DyCare, reconhece que “a integração no SNS português representa um marco muito importante para a DyCare e para a nossa aposta em tornar a reabilitação digital cada vez mais acessível. A tecnologia permite-nos aumentar a capacidade de resposta dos serviços de saúde e torná-la mais eficiente, ajudando os profissionais a chegar a mais doentes e a assegurar um acompanhamento mais contínuo e personalizado, sempre como uma ferramenta ao seu serviço e sob a sua supervisão”.

A chegada do ReHub ao sistema de saúde português é sustentada pela experiência da DyCare noutros mercados, concretamente em Espanha, Itália e América Latina.

A plataforma é utilizada por mais de 100 hospitais e centros de reabilitação, bem como por companhias de seguros, tendo sido implementada em larga escala no sistema público de saúde espanhol, incluindo projetos de âmbito regional. Globalmente, revela a empresa, já foi utilizada por mais de 45 mil doentes, que realizaram mais de três milhões de exercícios terapêuticos no âmbito de programas de reabilitação digital.

Entre os principais resultados do ReHub destacam-se uma taxa de adesão ao tratamento de 85% e uma avaliação média de 4,7 em 5 por parte dos pacientes. Além disso, o modelo de telereabilitação permite aos profissionais multiplicar por cinco a sua capacidade de acompanhamento clínico, combinando o atendimento presencial com a monitorização digital, explicam os responsáveis da DyCare.

Com a sua integração no SNS português, a DyCare alarga a presença internacional do ReHub e reforça a aposta num modelo em que a tecnologia permite acompanhar os doentes para além do consultório, disponibilizando aos profissionais novas ferramentas para supervisionar e adaptar os tratamentos.

Ricardo Jáuregui, cofundador e CTO da DyCare, sublinha que “a tecnologia permite realizar parte da reabilitação fora do consultório, mas as decisões clínicas continuam sempre nas mãos do profissional”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders