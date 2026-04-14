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Mãe morre uma semana depois de o marido e a filha de 3 anos terem perdido a vida em acidente de carroça
IOL
Há 2h e 2min
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Uma história trágica que destruiu uma família

Uma mãe de quatro filhos não resistiu e acabou por morrer, uma semana depois de ter sofrido um acidente com o marido e a filha de apenas três anos. O homem e a criança perderam a vida logo no momento do acidente, que ocorreu em Kent, Inglaterra, como relata o jornal britânico Metro.

Rita Connors ficou em estado crítico na sequência da colisão da carroça puxada a cavalo em que seguia com a família com um camião numa estrada de Tonbridgepor volta das 18h30 da passada quarta-feira, adianta o mesmo jornal.

O marido, Francie Connors, e a filha do casal, Ka, morreram no local do acidente. A mãe, que, entretanto, perdeu a vida, foi ainda transportada em estado crítico para o hospital. Deixam três filhos órfãos.
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