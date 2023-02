Tragédia em colégio inglês. Diretora, marido e filha de 7 anos encontrados mortos

A diretora de um colégio de prestígio de Surrey, em Inglaterra, foi encontrada morta ao lado do marido e da filha de apenas sete anos, dentro do estabelecimento escolar.

Considerado o melhor colégio independente do país, o Epson College está em choque com estas três mortes misteriosas. Emma Pattison, de 45 anos, tinha assumido a direção do colégio este ano letivo, como conta o The Guaradian.

Decorre agora uma investigação que se espera dar resposta a este caso, mas a polícia de Surrey acredita que se tenha tratado de um incidente isolado e que não haja envolvimento de terceiros. Tudo aponta para um caso de homicídio-suicídio, embora não haja ainda qualquer conclusão.

“Emma era uma professora maravilhosa, mas, acima de tudo, uma pessoa encantadora. Com o tempo, homenagearemos Emma e a sua família, da forma apropriada e de acordo com os desejos da sua família”, declarou Alastair Wells, membro da direção do Epsom College. “Mas, por enquanto, pedimos que todos tempo, espaço e respeito de que precisamos para lidar com esta perda trágica”, declarou o diretor, citado pelo The Guardian.

O marido da diretora, George Pattison, era diretor de uma empresa de consultoria de gestão, avança ainda o mesmo jornal.

No site do colégio, pode ler-se: É com a mais profunda tristeza e pesar que anunciamos a notícia da morte de Emma Pattison, diretora do Epsom College, da sua filha Lettie e do seu marido George. Os nossos pensamentos, sentimrntos e condolências estão com as suas famílias neste momento trágico. O colégio está a colaborar com a Polícia na investigação em curso. Devemos agora devemos concentrar-nos no bem-estar dos nossos alunos e funcionários e trabalhar para garantir que eles recebam todo o apoio, conforto e ajuda necessários por parte da comunidade do Epsom College. Pedimos que o público e a comunicação social respeitem a privacidade da família de Emma e que nos ajudem a priorizar as necessidades dos nossos alunos. A notícia é devastadora e precisamos de tempo e espaço para nos unir e processar esta perda. Mais nenhuma declaração será emitida para já.”