Como saber se o seu parceiro é emocionalmente maduro: 7 sinais a observar

Nem todos os adultos são emocionalmente maduros. Segundo o Business Insider, este é um dos factores mais importantes a ter em conta nas relações amorosas, especialmente no início, quando nem sempre é fácil distinguir empatia genuína de comportamentos manipuladores.

Pessoas que cresceram em ambientes familiares disfuncionais ou com pais emocionalmente imaturos podem ter mais dificuldade em identificar sinais de alerta em relações futuras. "As nossas experiências de infância com os nossos pais, professores e amigos influenciam profundamente o modo como nos comportamos, tanto a nível pessoal como profissional, na idade adulta", explicou a psicóloga Jennifer B. Rhodes ao Business Insider.

De acordo com a psicóloga clínica Lindsay C. Gibson, é importante distinguir entre pessoas que nos fazem sentir bem e pessoas que são verdadeiramente seguras a nível emocional. A diferença está no comportamento consistente e na forma como nos sentimos com elas ao longo do tempo.

1. Ouvem de forma ativa

No início, é comum que qualquer pessoa pareça interessada. No entanto, a maturidade emocional revela-se na continuidade da conversa. Uma pessoa madura não muda o foco para si de forma abrupta, mas demonstra interesse real, fazendo perguntas e aprofundando o que foi partilhado.

2. Demonstram interesse autêntico pela sua personalidade

Mais do que perguntas genéricas, procuram conhecer verdadeiramente quem está ao seu lado. Envolvem-se na conversa, escutam o que é dito e procuram perceber mais sobre a forma de pensar e sentir da outra pessoa.

3. Sentem empatia por todos, não apenas por quem lhes é próximo

A empatia não se limita à relação. Pessoas maduras demonstram compaixão por quem não lhes traz benefício directo. A forma como tratam amigos, familiares ou mesmo desconhecidos é reveladora.

4. Sabem lidar com frustrações

Observar como reagem às contrariedades do dia a dia é essencial. Situações simples como interrupções ou mudanças de planos são bons indicadores da sua capacidade de gerir emoções.

5. As suas interações são descontraídas e simples

Não existe pressão nem peso. A convivência com uma pessoa emocionalmente madura é tranquila e sem dramatismos. Procuram harmonia e sabem como as suas palavras e atitudes podem afetar os outros.

6. Existe reciprocidade

Se percebem que um dos dois está a dar mais, tomam iniciativa para compensar. Não são precisas cobranças nem listas de tarefas. Uma relação equilibrada surge naturalmente.

7. Mantêm-se constantes

Ao contrário de quem apenas simula maturidade, estas pessoas mantêm o mesmo comportamento mesmo em momentos difíceis ou de desacordo. Continuam presentes, gentis e coerentes.