João Bernardes e Pedro Lopes, dos Cara ou Coroa, emocionaram os seguidores ao revelarem os momentos difíceis que marcaram os 14 anos de relação.

São conhecidos pela cumplicidade, pelo sentido de humor e pelos momentos felizes que partilham com milhares de seguidores. Mas, por detrás das imagens que fazem as delícias dos fãs, João Bernardes e Pedro Lopes, dos Cara ou Coroa, viveram também momentos particularmente difíceis. Numa declaração emotiva, o casal falou sobre os 14 anos de relação e revelou que o percurso foi marcado por problemas de saúde, passagens pelo hospital, perdas e momentos de dor. «Ainda bem que és tu», escreveram.

Habituaram os seguidores a acompanhar as aventuras, os projetos e os momentos de cumplicidade que partilham nas redes sociais. Desta vez, porém, João Bernardes e Pedro Lopes decidiram mostrar uma faceta mais íntima da relação, recordando que nem sempre tudo foi tão simples como as fotografias e os vídeos publicados podem fazer parecer.

Numa partilha que está a emocionar os fãs, os dois criadores de conteúdos fizeram uma reflexão sobre os 14 anos que passaram juntos e sobre os obstáculos que tiveram de enfrentar ao longo deste percurso.

«Demorámos 14 anos a ser "couple goals". Passámos por salas de hospital, perdas devastadoras, luto que transforma, momentos em que a saúde prega partidas e parece que não dá para continuar», começaram por escrever.

Uma mensagem particularmente emotiva, na qual deixaram claro que uma relação não se constrói apenas nos momentos felizes, mas sobretudo na capacidade de permanecer ao lado de quem se ama quando a vida se torna mais difícil. «Nestes momentos, é sobre escolher o outro, todos os dias, e pensar: "ainda bem que és tu"», acrescentaram.

João Bernardes e Pedro Lopes: uma história de amor com 14 anos

Conhecidos nas redes sociais como Cara ou Coroa, João Bernardes e Pedro Lopes são um dos casais que conquistaram uma comunidade de seguidores através da partilha de momentos da vida pessoal e profissional.

A história dos dois começou muito antes de se tornarem conhecidos no universo digital. Em março de 2022, assinalaram publicamente dez anos de namoro, numa celebração que envolveu também a comunidade que os acompanha.

Na altura, partilharam um vídeo especial sobre a relação, no qual deram voz a familiares e amigos para contar diferentes perspetivas sobre a história de amor. A iniciativa recebeu inúmeras mensagens de carinho, com seguidores a destacarem a cumplicidade e a inspiração que encontravam no casal.

Desde então, a relação continuou a crescer, acompanhada por uma comunidade que testemunhou diferentes etapas da vida dos dois.

Dos projetos digitais à rádio: também cresceram juntos profissionalmente

Para além da relação, João e Pedro construíram um percurso profissional em conjunto. O projeto Cara ou Coroa nasceu em 2018, inicialmente como um blogue dedicado ao lifestyle, tendo evoluído para a produção de conteúdos em vídeo no YouTube.

O que começou como uma experiência criativa acabou por se transformar num projeto profissional. Os dois exploraram diferentes formatos e temas, desde receitas e experiências gastronómicas a viagens, moda, beleza e entretenimento.

Mas os percursos individuais também ajudam a perceber a identidade desta dupla.

João Bernardes tem formação na área do marketing e experiência ligada ao teatro, à televisão e ao cinema. Participou, nomeadamente, na série «Morangos com Açúcar» e no filme «Variações», tendo também desenvolvido atividade como docente no ensino superior, ligado à área da comunicação e do marketing.

Pedro Lopes, por sua vez, tem formação em Direito e trabalhou durante vários anos nessa área antes de apostar também no projeto digital.

As diferenças de personalidade e de formação acabaram por se tornar uma das marcas do Cara ou Coroa. Em entrevistas, os dois já explicaram que o próprio nome do projeto nasceu dessa dualidade: duas pessoas diferentes, mas que se complementam.

Em 2026, deram mais um passo na carreira ao chegarem à RFM com «Os Estagiários», uma rubrica que lhes permitiu concretizar um sonho antigo: experimentar o universo da rádio.

Fãs rendidos à declaração: «Vocês inspiram tanta gente»

A publicação não passou despercebida e foram muitos os seguidores que fizeram questão de deixar uma mensagem de carinho ao casal.

Entre os comentários, multiplicaram-se as palavras de admiração e as referências à forma como João e Pedro têm partilhado o crescimento da relação ao longo dos anos.

«Que lindos», «Nunca me vou cansar deste momento» e «Adoro-vos!» foram algumas das reações. «Acompanho-vos desde o início do vosso canal de YouTube, e é incrível ver o vosso crescimento e o amadurecimento do vosso amor», escreveu outra seguidora.

Também houve quem destacasse a importância que o casal pode ter para outras pessoas: «Tão lindos. Vocês inspiram tanta mas tanta gente». «Vocês ainda não sabem, mas inspiram tanta gente», «Vocês são uns fofos» e «Vocês são tudo!» foram outras das mensagens deixadas na caixa de comentários.

Mais do que uma simples declaração romântica, a partilha de João Bernardes e Pedro Lopes acabou por mostrar que, por detrás de uma relação que muitos consideram inspiradora, também existem histórias de dor, superação e escolhas diárias.

E foi essa mensagem que os seguidores receberam com tanto carinho: o amor não significa que tudo seja perfeito, mas que, mesmo nos momentos mais difíceis, continua a haver alguém que se escolhe todos os dias.