Como fazer a relação de bens de uma herança?

Quando alguém morre, é necessário identificar o património que deixou para que a herança possa ser tratada. É aqui que entra a relação de bens, uma lista dos bens e direitos existentes à data do óbito e dos respetivos valores.

A informação deve ser apresentada à Autoridade Tributária através do Modelo 1 do Imposto do Selo, juntamente com a participação do óbito.

A obrigação mantém-se mesmo quando os herdeiros estão isentos do pagamento deste imposto. Saiba como tratar deste processo.

Como fazer a relação de bens?

A responsabilidade por este procedimento cabe ao cabeça de casal, que também é a pessoa que administra a herança até à realização das partilhas. O cabeça de casal deve ser, por esta ordem:

· O cônjuge herdeiro;

· O testamenteiro;

· O herdeiro legal mais próximo;

· Outros herdeiros.

No entanto, isso não significa que o cabeça de casal tenha de tratar de todo o processo sozinho. Os outros herdeiros também podem colaborar na recolha de documentos e na identificação dos bens.

Estes são, aliás, os dois primeiros passos do processo.

1. Reúna a documentação

Comece por juntar os documentos necessários para identificar o falecido, os herdeiros e os bens que vão integrar a relação.

A documentação necessária pode incluir a certidão de óbito, os documentos de identificação e NIF do falecido e dos herdeiros, a habilitação de herdeiros e o testamento, caso exista.

Devem ainda ser reunidos os comprovativos relativos ao património, como documentação de imóveis e veículos, extratos e declarações bancárias, informação sobre investimentos ou apólices de seguros.

2. Identifique os bens e direitos

O passo seguinte é fazer um levantamento do património existente à data do óbito.

A relação pode incluir imóveis, contas bancárias e depósitos, ações, obrigações, fundos de investimento, Certificados de Aforro e outros produtos financeiros, veículos e outros bens móveis, entre outros. Também podem existir créditos, outros direitos patrimoniais, dívidas ou encargos que seja necessário identificar.

Nem sempre os herdeiros conhecem todo o património do falecido. Nesse caso, pode ser necessário procurar informação junto de diferentes entidades, como o Banco de Portugal, as Finanças, o IGCP, os bancos ou a ASF.

3. Determine o valor dos bens

Depois de identificar o património, é necessário apurar os valores a declarar. O critério não é necessariamente igual para todos os bens.

Nos imóveis, por exemplo, deve ser considerado o valor patrimonial tributário (VPT) e não o respetivo valor de mercado. Já nos valores mobiliários é considerado o valor de mercado à data do óbito. Nos veículos e noutros bens móveis, deve ser utilizado o valor de mercado estimado.

4. Preencha e entregue a declaração

Concluído o levantamento, a relação de bens deve ser apresentada à Autoridade Tributária.

Para cumprir esta obrigação, é necessário entregar o Modelo 1 do Imposto do Selo, juntamente com os anexos aplicáveis à relação de bens e liquidação, bem como a documentação comprovativa do património incluído na herança.

Antes da entrega, confirme se todos os herdeiros estão devidamente identificados, se não existem bens em falta e se os respetivos valores foram corretamente indicados.

5. Guarde os comprovativos

Depois da entrega, conserve uma cópia da relação de bens e da documentação usada na sua preparação.

As certidões, declarações bancárias, documentação dos imóveis e outros comprovativos podem voltar a ser necessários durante os restantes procedimentos associados à herança.

Qual é o prazo para entregar a relação de bens?

O cabeça de casal deve comunicar o falecimento à Autoridade Tributária e apresentar a relação de bens até ao final do terceiro mês seguinte ao mês do óbito.

Assim, se o óbito ocorrer em agosto, por exemplo, o prazo termina a 30 de novembro. O incumprimento desta obrigação constitui uma infração tributária e pode dar origem à aplicação de uma coima.

Quanto custa fazer a relação de bens?

A entrega da relação de bens às Finanças não tem custos, mas o processo de levantamento do património pode implicar outras despesas.

Podem existir, por exemplo, custos com certidões, declarações bancárias, outros documentos necessários para comprovar os bens, avaliações ou apoio jurídico.