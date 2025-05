Psicólogos avisam: dizer esta frase pode destruir a sua relação amorosa

As relações raramente acabam de forma inesperada. Na maioria dos casos, desgastam-se com o tempo, através de pequenas palavras ou atitudes que, lentamente, vão fragilizando a ligação entre duas pessoas.

Segundo o site CNBC, uma psicóloga especialista em casais, Elizabeth Earnshaw, explica que existe uma frase em particular que pode ser especialmente nociva:

“Porque é que não podes ser mais como (nome de outra pessoa)?”

À primeira vista, pode parecer apenas uma expressão dita num momento de irritação. Mas, de acordo com a psicóloga, esta comparação transmite uma mensagem implícita e destrutiva: “Não és suficiente.” Independentemente de se referir a um ex-namorado(a), a um amigo ou até a uma versão passada do parceiro, o verdadeiro impacto está no sentimento de rejeição que provoca.

Segundo a especialista, este tipo de comentário está muitas vezes relacionado com a dificuldade de comunicar necessidades emocionais de forma direta. Em vez de dizer “Sinto falta de passarmos tempo juntos”, recorre-se à comparação — uma forma encapotada (e dolorosa) de expressar frustração.

A recomendação da psicóloga é clara: troque a crítica por autenticidade. Em vez de apontar o que os outros fazem melhor, fale sobre o que realmente sente e precisa. Por exemplo:

• “Gostava que discutíssemos com mais calma.”

• “Faz-me falta sentirmos mais ligação.”

Frases em primeira pessoa, centradas nas emoções, aproximam — enquanto comparações afastam.

Como destaca a psicóloga, relações saudáveis não se constroem à base de expectativas irreais, mas sim com empatia, respeito e coragem para comunicar com honestidade. Afinal, amar é aceitar o outro tal como é e não desejar que seja alguém diferente.