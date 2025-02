Mais de metade dos empresários portugueses tem dificuldade em manter relações amorosas

Link To Leaders

A DPD Portugal acaba de divulgar um estudo realizado pela OnePoll, empresa de estudos de mercado, junto dos empresários de pequenas e médias empresas (PME) portuguesas sobre o impacto do seu trabalho e negócio nas relações amorosas. O inquérito concluiu que 53% tem dificuldades em manter relações amorosas.

Apesar das muitas vantagens de gerir o próprio negócio – como ser o seu próprio chefe (70%), seguir a sua paixão (50%) e planear o crescimento da empresa (46%) –, os resultados demonstraram que a liderança de uma pequena e média empresa pode ser prejudicial para as relações amorosas, já que 35% dos inquiridos afirmou já ter terminado uma relação devido às exigências do trabalho.

Quando questionados sobre as razões para o fim da relação, quase dois quintos (38%) referiu que estavam demasiado ocupados para se comprometer, enquanto aproximadamente um terço (30%) confessou que cancelava planos com frequência, o que levou ao afastamento da sua ‘cara-metade’. Já um terço (33%) dos empresários que se encontram numa relação amorosa revelou que o seu parceiro não compreendia totalmente o seu negócio ou as exigências que enfrenta.

Além disso, 47% dos empresários afirmaram sentir dificuldades em lidar com as pressões acrescidas de gerir um negócio, sendo que os principais desafios mencionados incluem questões financeiras (35%).

O estudo revela ainda que os desafios nas relações amorosas não são exclusivos dos solteiros: entre os 70% dos empresários que estão numa relação, quase 1 em cada 10

(9%) discute por causa do trabalho com o parceiro pelo menos duas vezes por semana, enquanto quase um quinto (19%) admite que não passa tempo suficiente com o(a) companheiro(a).

Curiosamente, mais de metade (53%) dos inquiridos acredita que teria mais sucesso na vida amorosa se o seu parceiro também fosse dono de um negócio.

O inquérito foi realizado junto de 250 empresários portugueses, tendo sido a amostra constituída por 144 homens, 105 mulheres e 1 inquirido de gênero não binário. Com base nos resultados do inquérito a DPD acaba de lançar a campanha "The Love Business” para ajudar os empresários de pequenas e médias empresas a encontrar (e manter) relações compatíveis com o seu ritmo profissional.

