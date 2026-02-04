Facebook Instagram
Dicas

Homens que fazem isto com as suas mulheres têm relações mais sólidas e felizes

Este é um dos segredos para relações mais felizes
IOL
Há 3h e 12min
Casal de mãos dadas Foto Ryan Franco, Unsplash
Casal de mãos dadas Foto Ryan Franco, Unsplash
Melhorar a relação amorosa? Aldi tem o que precisamos para uma manhã de filme romântico

Ouvir verdadeiramente a parceira pode ser um dos fatores mais determinantes para a solidez e felicidade de uma relação. É esta uma das principais conclusões de vários estudos conduzidos pelo psicólogo norte-americano John Gottman, que ao longo de décadas acompanhou casais desde o início do casamento, analisando a forma como comunicam, resolvem conflitos e lidam com os desafios do dia a dia.

Citado pelo site Nueva Mujer, de acordo com a investigação, os homens que demonstram abertura para aceitar a influência das suas mulheres, tendo em conta opiniões, sentimentos e sugestões, tendem a construir relações mais estáveis e duradouras. Esta atitude não significa concordar sempre ou abdicar das próprias convicções, mas sim participar de forma ativa e respeitosa na dinâmica do casal.

Aceitar a influência da parceira implica humildade emocional e disponibilidade para ouvir. Quando surge um problema ou uma queixa, estes homens evitam reações defensivas, bloqueios ou desvalorização do que a outra pessoa sente. Em vez disso, refletem, dialogam e mostram interesse genuíno pelo ponto de vista da companheira, o que contribui para a criação de um clima de confiança e cooperação.

Os benefícios desta postura vão além da vida a dois. Relações baseadas em respeito mútuo e comunicação eficaz estão associadas a níveis mais elevados de bem-estar emocional, menor stress e maior autoestima. Segundo especialistas, um ambiente familiar equilibrado reflete-se positivamente noutras áreas da vida, como o desempenho profissional, as relações sociais e a saúde mental.

Em sentido oposto, os estudos alertam para os riscos de uma comunicação marcada pela defesa constante, indiferença ou desprezo. John Gottman identifica comportamentos como a crítica frequente, o afastamento emocional e a desvalorização do outro como fortes indicadores de conflitos persistentes e, em muitos casos, de separação.

Para fortalecer a relação, os especialistas recomendam práticas simples mas eficazes: reconhecer que a parceira tem perspetivas válidas, demonstrar interesse ativo através de perguntas e sinais de apoio, evitar respostas impulsivas perante conflitos e cultivar a empatia no diálogo. Ouvir não diminui quem o faz, pelo contrário, reforça a parceria e contribui para relações mais sólidas e felizes.

RELACIONADOS
Melhorar a relação amorosa? Aldi tem o que precisamos para uma manhã de filme romântico
Como evitar que a paixão arrefeça: 15 dicas preciosas para relações de longa data
Relações amorosas: 7 sinais de que o seu parceiro é mesmo emocionalmente maduro
5 razões que levam as pessoas a sabotar as suas relações amorosas
Como superar um divórcio aos 50 anos: especialistas destacam quatro passos essenciais para recuperar o amor-próprio
Psicólogos avisam: dizer esta frase pode destruir a sua relação amorosa
Mais Vistos
00:02:11
1ª Companhia
Andrea Soares partilha relato pessoal inesperado: «Vivi com uma bala...»
tvi
00:03:18
1ª Companhia
Instrutor Marques garante a recrutas: «Os vossos instrutores não têm um gosto especial...»
tvi
00:09:32
Dois às 10
Cristina Ferreira preocupada com a próxima noite: «Vai mesmo chover muito»
tvi
00:07:45
1ª Companhia
Instrutor Marques partilha novidade com recrutas: «Vocês são uns privilegiados...»
tvi
Destaques IOL
Resgate
Menino de 13 anos nadou durante 4 horas para salvar a mãe e os irmãos após terem sido arrastados pelo mar
Novidades
Renove o seu quarto com estes edredons da Primark de apenas 15 euros
Saude
“Cinco minutos fazem a diferença”: estudo revela que este exercício pode aumentar a longevidade em 30%
Dicas
É por isto que se deve colocar sal na sanita todas as noites
Mais Lidas
Mau tempo
Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal
cnn
Internacional
Guy Roux sobre o futebol feminino: «As mulheres foram feitas para dar à luz»
maisfutebol
Entrevista MF
«Queriam que o Rafa assinasse um documento em que tinha de pagar 15 milhões para voltar a jogar futebol»
maisfutebol
Tempo
Depressão Leonardo fica até quando? Estas serão as horas e os distritos a ter em conta
away
Monitor de Cheias
🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está
cnn
Bárbara Parada
Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»