Homens que fazem isto com as suas mulheres têm relações mais sólidas e felizes

Ouvir verdadeiramente a parceira pode ser um dos fatores mais determinantes para a solidez e felicidade de uma relação. É esta uma das principais conclusões de vários estudos conduzidos pelo psicólogo norte-americano John Gottman, que ao longo de décadas acompanhou casais desde o início do casamento, analisando a forma como comunicam, resolvem conflitos e lidam com os desafios do dia a dia.

Citado pelo site Nueva Mujer, de acordo com a investigação, os homens que demonstram abertura para aceitar a influência das suas mulheres, tendo em conta opiniões, sentimentos e sugestões, tendem a construir relações mais estáveis e duradouras. Esta atitude não significa concordar sempre ou abdicar das próprias convicções, mas sim participar de forma ativa e respeitosa na dinâmica do casal.

Aceitar a influência da parceira implica humildade emocional e disponibilidade para ouvir. Quando surge um problema ou uma queixa, estes homens evitam reações defensivas, bloqueios ou desvalorização do que a outra pessoa sente. Em vez disso, refletem, dialogam e mostram interesse genuíno pelo ponto de vista da companheira, o que contribui para a criação de um clima de confiança e cooperação.

Os benefícios desta postura vão além da vida a dois. Relações baseadas em respeito mútuo e comunicação eficaz estão associadas a níveis mais elevados de bem-estar emocional, menor stress e maior autoestima. Segundo especialistas, um ambiente familiar equilibrado reflete-se positivamente noutras áreas da vida, como o desempenho profissional, as relações sociais e a saúde mental.

Em sentido oposto, os estudos alertam para os riscos de uma comunicação marcada pela defesa constante, indiferença ou desprezo. John Gottman identifica comportamentos como a crítica frequente, o afastamento emocional e a desvalorização do outro como fortes indicadores de conflitos persistentes e, em muitos casos, de separação.

Para fortalecer a relação, os especialistas recomendam práticas simples mas eficazes: reconhecer que a parceira tem perspetivas válidas, demonstrar interesse ativo através de perguntas e sinais de apoio, evitar respostas impulsivas perante conflitos e cultivar a empatia no diálogo. Ouvir não diminui quem o faz, pelo contrário, reforça a parceria e contribui para relações mais sólidas e felizes.