Ana e Daniel são irmãos e têm dois filhos: esta é uma das histórias de amor mais polémicas do momento

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A espanhola Ana Parra voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar uma fotografia romântica ao lado de Daniel Parra, o homem com quem vive uma das histórias de amor mais polémicas de Espanha.

Na legenda da publicação, Ana escreveu: "Os desejos realizam-se. Até o de encontrar um irmão com quem percorrer metade da vida. 😏" Uma frase que rapidamente chamou a atenção dos seguidores, tendo em conta a história invulgar do casal.

Uma história de amor que continua a dividir opiniões

Ana tinha 20 anos quando descobriu que o pai, que a abandonara ainda em bebé, tinha formado outra família e tido um filho. Determinada a conhecê-lo, acabou por encontrar Daniel através do Facebook.

Quando se conheceram pela primeira vez, Daniel tinha 17 anos e Ana 20. Apesar de saberem desde o início que eram meios-irmãos, desenvolveram uma forte amizade que, com o passar do tempo, acabou por se transformar numa relação amorosa.

Em entrevistas anteriores ao jornal espanhol El Español, ambos admitiram que tentaram manter apenas uma relação fraterna, mas garantem que nunca sentiram essa ligação. Depois de um primeiro beijo, decidiram assumir os sentimentos e iniciar uma relação.

Pais de dois filhos

Ao longo dos últimos anos, Ana e Daniel enfrentaram inúmeras críticas, tanto nas redes sociais como fora delas. Ainda assim, mantiveram-se juntos e construíram uma família.

Atualmente, o casal é pai de dois filhos. Em declarações anteriores, explicaram que procuraram aconselhamento médico devido ao grau de parentesco e que lhes foi transmitido que o risco de os filhos nascerem com problemas seria apenas cerca de 4% superior ao de um casal sem laços familiares.

Querem casar, mas a lei não permite

A luta do casal passa também pelo reconhecimento legal da relação.

Segundo o El Español, o Código Civil espanhol continua a proibir o casamento entre familiares diretos, apesar de o incesto ter deixado de ser considerado crime em Espanha em 1978. Por isso, existe uma petição que pretende alterar a legislação para permitir que possam casar.

Agora, vários anos depois de tornarem pública a relação, Ana voltou a mostrar que continua apaixonada por Daniel, partilhando uma nova fotografia do casal acompanhada da frase: "Os desejos realizam-se. Até o de encontrar um irmão com quem percorrer metade da vida."