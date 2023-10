Estudo recomenda que faça sempre isto antes de ter relações sexuais

Há várias coisas que se podem fazer para se criar o ambiente certo para se ter relações sexuais. Há quem acenda velas, quem opte por colocar música ou quem faça uma massagem ao parceiro. Um novo estudo sugere que haverá outra atividade essencial a incluir nesta lista: comer.

Investigadores da Universidade de Oslo sugerem que os toques mais suaves são menos prazeirosos quando se tem fome e a culpa é da hormona da fome, a grelina, que é produzida quando ficamos muito tempo sem comer, refere o jornal Dailymail.

Além de ter um papel importante como estimulante de apetite, esta hormona também tem impacto em outros tipos de recompensa. Há estudos que mostram que quando a grelina é produzida em maior quantidade, ratos consomem mais álcool ou autoadministram-se heroína. A equipa da Universidade de Oslo quis perceber se a hormona também impacta o prazer associado ao toque.

O estudo contou com a participação de 60 pessoas que avaliaram toques no queixo em dois dias diferentes, no primeiro tinham comido antes e no segundo estavam em jejum há várias horas. Foram também feitas análises ao sangue para perceber os níveis de grelina e uma ressonância magnética ao cérebro.

No dia em que comeram antes, os participantes deram nota mais elevada ao toque. Os investigadores destacam que a diferença foi pequena, de apenas 2%, mas que ainda assim poderá ter impacto em vários domínios. O exemplo dado é o das massagens relaxantes que poderão ter um efeito maior quando são feitas a seguir a uma refeição.