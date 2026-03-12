Dormir em camas separadas salva relações?

Divórcio? 10 sinais que indicam que o seu casamento pode estar perto do fim

Cada vez mais casais estão a descobrir que dormir em camas separadas pode ser um aliado inesperado para melhorar o relacionamento, e também a saúde física e mental.

Citado pelo site Rest Less, especialistas apontam que a principal vantagem é dormir melhor. Roncos, movimentos noturnos e horários de sono diferentes muitas vezes perturbam o descanso, provocando irritabilidade, falta de paciência e tensão durante o dia. Dormir em camas separadas permite um sono mais profundo e restaurador, essencial para a saúde física, a energia diária e até a prevenção de doenças graves, como problemas cardíacos ou AVC. Estudos indicam que apenas meia hora extra de sono por noite já pode fazer grande diferença.

Mas os benefícios não ficam apenas no descanso. Casais que experimentam esta prática relatam menos discussões e mais harmonia. A separação física à noite pode, paradoxalmente, fortalecer a intimidade: quando cada parceiro tem tempo de qualidade e descanso, os momentos partilhados ganham mais valor, e a proximidade torna-se mais consciente e intencional.

Para que funcione bem, os especialistas recomendam: comunicar abertamente, criar espaços individuais confortáveis, manter rituais de proximidade durante o dia e ser flexível quanto à organização das noites. Algumas semanas podem incluir noites separadas e noites juntos, adaptando-se ao ritmo e às necessidades do casal.

Dormir separados não é sinal de problemas na relação, mas sim uma forma prática de cuidar do bem-estar de cada um. Para muitos, esta escolha traduz-se em mais descanso, mais energia e, acima de tudo, uma relação mais feliz e equilibrada.