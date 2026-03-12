Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Dicas

Dormir em camas separadas salva relações?

Saiba o que dizem os especialistas
IOL
Hoje às 10:25
Hipogamia: a nova tendência nas relações amorosas que é tema na imprensa internacional

Cada vez mais casais estão a descobrir que dormir em camas separadas pode ser um aliado inesperado para melhorar o relacionamento, e também a saúde física e mental.

Citado pelo site Rest Less, especialistas apontam que a principal vantagem é dormir melhor. Roncos, movimentos noturnos e horários de sono diferentes muitas vezes perturbam o descanso, provocando irritabilidade, falta de paciência e tensão durante o dia. Dormir em camas separadas permite um sono mais profundo e restaurador, essencial para a saúde física, a energia diária e até a prevenção de doenças graves, como problemas cardíacos ou AVC. Estudos indicam que apenas meia hora extra de sono por noite já pode fazer grande diferença.

Mas os benefícios não ficam apenas no descanso. Casais que experimentam esta prática relatam menos discussões e mais harmonia. A separação física à noite pode, paradoxalmente, fortalecer a intimidade: quando cada parceiro tem tempo de qualidade e descanso, os momentos partilhados ganham mais valor, e a proximidade torna-se mais consciente e intencional.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para que funcione bem, os especialistas recomendam: comunicar abertamente, criar espaços individuais confortáveis, manter rituais de proximidade durante o dia e ser flexível quanto à organização das noites. Algumas semanas podem incluir noites separadas e noites juntos, adaptando-se ao ritmo e às necessidades do casal.

Dormir separados não é sinal de problemas na relação, mas sim uma forma prática de cuidar do bem-estar de cada um. Para muitos, esta escolha traduz-se em mais descanso, mais energia e, acima de tudo, uma relação mais feliz e equilibrada.

RELACIONADOS
Hipogamia: a nova tendência nas relações amorosas que é tema na imprensa internacional
Dividir a conta num primeiro encontro: sim ou não?
Seis frases que desgastam qualquer relação
Psicólogos avisam: dizer esta frase pode destruir a sua relação amorosa
Amor: 15 maneiras de manter a chama acesa na sua relação
Se tem este hábito antes de ir dormir, cuidado: pode estar a destruir a sua relação
Mais Vistos
00:01:25
Secret Story
Hélder volta à carga e ataca Sara: «Estás a denegrir a tua própria imagem. E acho-te fraquíssima»
tvi
00:01:10
Secret Story
A ferver. Liliana exalta-se e levanta-se para confrontar concorrentes: «Estás com medo!»
tvi
00:01:34
Secret Story
Após dinâmica polémica, Liliana desaba em lágrimas nos braços do Diogo
tvi
00:08:30
Secret Story
«Queres denegrir a minha imagem»: Sara perde a cabeça com Hélder e leva resposta implacável
tvi
Destaques IOL
Mopa
Esqueça a velha esfregona suja: as casas modernas já só têm mopa a vapor
Curiosidades
Porque é que bocejamos quando vemos alguém bocejar? Existe uma explicação
Dicas
Dificuldade em organizar a mala de viagem? O "método sudoku" vai salvá-lo
Novidades
É dos mais vendidos e perfeito para casas pequenas: este banco da IKEA resolve de uma vez o problema da falta de arrumação
Mais Lidas
Raquel Tillo
Foi casada com um homem, mas hoje é feliz ao lado de uma mulher: atriz que tem brilhado na TVI vive nova fase pessoal
Praia da calada
Esta praia portuguesa não terá condições para receber banhistas em 2026, avisam autoridades
away
Guerra Irão
Porque a Arábia Saudita, os Emirados ou o Bahrein recusam entrar na guerra com o Irão
cnn
Sporting
Selecionador da Noruega critica Sporting: «Foi quase sabotagem»
maisfutebol
Liga
Liga: Luis Suárez eleito melhor jogador do mês de fevereiro
maisfutebol
João
Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições