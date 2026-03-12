Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Dicas

Dividir a conta num primeiro encontro: sim ou não?

Afinal, quem deve pagar num primeiro encontro?
IOL
Hoje às 10:01
Casal
Casal
foto: freepik
Hipogamia: a nova tendência nas relações amorosas que é tema na imprensa internacional

Quando chega a hora de pagar a conta, muitos casais ainda se perguntam: quem deve pagar num primeiro encontro? A dúvida não é apenas prática, envolve expectativas culturais, tradições e até dinâmicas de género.

Citado pelo site The Knot, segundo especialistas em relações, não existe uma regra fixa. Brooke Sprowl, fundadora da My LA Therapy, explica que “a decisão de quem paga representa, muitas vezes, valores pessoais, papéis de género, igualdade e até generosidade”. Para alguns, pagar é um gesto tradicional de cuidado; para outros, dividir a conta é sinal de igualdade e respeito mútuo.

Hoje em dia, ainda se sente a expectativa de que o homem pague, mas isso não precisa de ser uma regra. “Muitos casais veem agora dividir a conta como um reflexo de respeito e investimento partilhado no encontro”, acrescenta Sprowl. Além disso, dividir pode ser uma opção mais prática e económica, especialmente em tempos de orçamentos apertados.

Especialistas recomendam que o assunto seja abordado antes ou durante o encontro, de forma simples e educada. Tammy Shaklee, fundadora da H4M Matchmaking, sugere frases como: "Se for conveniente para ti, gostava de dividir a conta. Assim podemos concentrar-nos em conhecer-nos sem preocupações com a logística."

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para além disso, a divisão pode ser flexível: talvez uma pessoa pague o jantar e a outra a sobremesa ou as bebidas. Este tipo de acordo ajuda a manter o equilíbrio sem tornar o encontro numa experiência “transacional”.

No fundo, não há resposta certa ou errada. Para alguns, pagar sozinho é um gesto de carinho; para outros, dividir mostra equilíbrio e igualdade. O mais importante é comunicar abertamente e alinhar expectativas, evitando surpresas quando a conta chega.

RELACIONADOS
Hipogamia: a nova tendência nas relações amorosas que é tema na imprensa internacional
Imprensa internacional reconhece cidade portuguesa como o melhor destino pós fim de relacionamento
Melhorar a relação amorosa? Aldi tem o que precisamos para uma manhã de filme romântico
Psicólogos avisam: dizer esta frase pode destruir a sua relação amorosa
Como evitar que a paixão arrefeça: 15 dicas preciosas para relações de longa data
Mais Vistos
00:01:25
Secret Story
Hélder volta à carga e ataca Sara: «Estás a denegrir a tua própria imagem. E acho-te fraquíssima»
tvi
00:01:10
Secret Story
A ferver. Liliana exalta-se e levanta-se para confrontar concorrentes: «Estás com medo!»
tvi
00:01:34
Secret Story
Após dinâmica polémica, Liliana desaba em lágrimas nos braços do Diogo
tvi
00:08:30
Secret Story
«Queres denegrir a minha imagem»: Sara perde a cabeça com Hélder e leva resposta implacável
tvi
Destaques IOL
Mopa
Esqueça a velha esfregona suja: as casas modernas já só têm mopa a vapor
Curiosidades
Porque é que bocejamos quando vemos alguém bocejar? Existe uma explicação
Dicas
Dificuldade em organizar a mala de viagem? O "método sudoku" vai salvá-lo
Novidades
É dos mais vendidos e perfeito para casas pequenas: este banco da IKEA resolve de uma vez o problema da falta de arrumação
Mais Lidas
Raquel Tillo
Foi casada com um homem, mas hoje é feliz ao lado de uma mulher: atriz que tem brilhado na TVI vive nova fase pessoal
Praia da calada
Esta praia portuguesa não terá condições para receber banhistas em 2026, avisam autoridades
away
Guerra Irão
Porque a Arábia Saudita, os Emirados ou o Bahrein recusam entrar na guerra com o Irão
cnn
Sporting
Selecionador da Noruega critica Sporting: «Foi quase sabotagem»
maisfutebol
Liga
Liga: Luis Suárez eleito melhor jogador do mês de fevereiro
maisfutebol
João
Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições