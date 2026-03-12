Dividir a conta num primeiro encontro: sim ou não?

Quando chega a hora de pagar a conta, muitos casais ainda se perguntam: quem deve pagar num primeiro encontro? A dúvida não é apenas prática, envolve expectativas culturais, tradições e até dinâmicas de género.

Citado pelo site The Knot, segundo especialistas em relações, não existe uma regra fixa. Brooke Sprowl, fundadora da My LA Therapy, explica que “a decisão de quem paga representa, muitas vezes, valores pessoais, papéis de género, igualdade e até generosidade”. Para alguns, pagar é um gesto tradicional de cuidado; para outros, dividir a conta é sinal de igualdade e respeito mútuo.

Hoje em dia, ainda se sente a expectativa de que o homem pague, mas isso não precisa de ser uma regra. “Muitos casais veem agora dividir a conta como um reflexo de respeito e investimento partilhado no encontro”, acrescenta Sprowl. Além disso, dividir pode ser uma opção mais prática e económica, especialmente em tempos de orçamentos apertados.

Especialistas recomendam que o assunto seja abordado antes ou durante o encontro, de forma simples e educada. Tammy Shaklee, fundadora da H4M Matchmaking, sugere frases como: "Se for conveniente para ti, gostava de dividir a conta. Assim podemos concentrar-nos em conhecer-nos sem preocupações com a logística."

Para além disso, a divisão pode ser flexível: talvez uma pessoa pague o jantar e a outra a sobremesa ou as bebidas. Este tipo de acordo ajuda a manter o equilíbrio sem tornar o encontro numa experiência “transacional”.

No fundo, não há resposta certa ou errada. Para alguns, pagar sozinho é um gesto de carinho; para outros, dividir mostra equilíbrio e igualdade. O mais importante é comunicar abertamente e alinhar expectativas, evitando surpresas quando a conta chega.