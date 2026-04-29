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Casal a discutir
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Nem flores nem presentes: o que realmente fortalece uma relação, segundo uma psicóloga
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Há 1h e 54min

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Estes seis comportamentos podem ajudar

Manter uma relação saudável não depende de grandes declarações ou momentos excecionais, mas sim de pequenas atitudes no dia a dia. A garantia é da psicóloga Laura Ibarburu, que partilhou ao jornal El Diario seis dicas simples capazes de melhorar a ligação emocional e reduzir conflitos entre casais.

Com base na sua experiência clínica, a especialista defende que mudanças subtis na forma como os parceiros comunicam e interagem podem ter um impacto significativo no bem-estar da relação, ajudando a diminuir o stress e a promover maior compreensão mútua.

Conexão começa no próprio indivíduo

Um dos pontos destacados passa pela importância do reencontro ao final do dia. Em vez de um cumprimento automático, a psicóloga sugere um momento de consciência emocional. Perceber como se chega a casa, cansado, irritado ou tranquilo, pode fazer a diferença na forma como se interage com o outro.

Interesse genuíno reforça laços

Demonstrar curiosidade sobre o dia do parceiro é outro dos pilares. Perguntar, ouvir e compreender, sem tentar resolver tudo de imediato, contribui para um ambiente de apoio. Segundo a especialista, este cuidado torna-se ainda mais importante em casais com filhos, onde é comum surgir a sensação de falta de atenção.

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O poder do toque

O contacto físico, como abraços, beijos ou carícias, desempenha também um papel fundamental. Para além do afeto, ajuda a regular o sistema nervoso, promovendo uma maior sensação de bem-estar e ligação emocional.

Reconhecer faz a diferença

Valorizar o outro, reconhecer esforços e ter atenção a pequenos gestos pedidos ao longo do tempo são atitudes que ajudam a combater a sensação de invisibilidade dentro da relação.

Comunicação sem ataques

A forma como se comunica pode evitar muitos conflitos. Falar a partir do “eu”, em vez de acusar, permite expressar sentimentos sem colocar o outro na defensiva, facilitando o diálogo e a resolução de problemas.

Pequenos gestos, grandes impactos

Por fim, a psicóloga sublinha a importância dos detalhes. Uma mensagem, uma nota ou uma brincadeira partilhada podem parecer insignificantes, mas têm um efeito positivo na relação e ajudam a enfrentar melhor as dificuldades do quotidiano.

Num contexto em que o stress e a rotina colocam à prova muitos casais, estas estratégias mostram que, mais do que grandes mudanças, são os pequenos hábitos consistentes que podem fazer a diferença na construção de uma relação mais sólida e equilibrada.

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