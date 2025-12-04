Facebook Instagram
Chamadas, desporto e saúde no pulso: este relógio passou de 100€ para 20€

Um relógio cheio de funcionalidades a um preço que parece impossível.
IOL
Ontem às 13:28

Este artigo pode conter links afiliados*

"Mudaram completamente a minha vida nos dias frios".Estas meias térmicas controlam-se pelo telemóvel

Este smartwatch de 1,91 polegadas tem chamado a atenção pelas avaliações positivas e pelo preço actual. Desceu de 100€ para 20€, o que explica o interesse de quem procura um relógio completo sem gastar muito. Tem chamadas bluetooth, monitorização de saúde durante todo o dia e mais de 113 modos desportivos. São características que habitualmente aparecem em modelos bem mais caros.

Ligações estáveis e ecrã que responde bem

O bluetooth 5.4 deste relógio torna as ligações mais rápidas e consome menos bateria. Serve para atender chamadas directamente do pulso, controlar a música do telemóvel ou ver as notificações à medida que chegam. Funciona tanto com Android como com iOS, por isso adapta-se ao que cada pessoa já tem. O ecrã de 1,91 polegadas é HD, com cores vivas e toque reactivo.

Quem comprou destaca que é leve, elegante e funciona com fluidez. A relação entre o que oferece e o que custa tem surpreendido.

Acompanha a saúde e a actividade física

A monitorização de saúde está sempre ativa: frequência cardíaca, o nível de oxigénio no sangue e o sono são registados ao longo do dia e da noite. Para quem faz exercício, há mais de 113 modos desportivos que contam passos, calculam distância e estimam calorias. É resistente ao suor e à chuva graças à certificação IP68, o que significa que aguenta bem o dia a dia e os treinos.

A bateria dura até 7 dias com uso normal ou 30 dias em modo de poupança. Quando é preciso carregar, 10 minutos já dão para várias horas de autonomia. Isto dá jeito quando se esquece de carregar durante a noite.

Adquira aqui

smartwatch

Leve e fácil de personalizar

O modelo é leve e confortável usá-lo o dia todo. Há mais de 200 fundos disponíveis, por isso é possível mudar o aspeto conforme a ocasião ou o humor. Vem em várias cores, com bracelete de silicone incluída, cabo de carregamento e manual.

Com este desconto de 80%, pode até ser uma excelente prenda de Natal. Completo, prático e a um preço que raramente se vê.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

