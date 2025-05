Este é o smartwatch mais vendido da Amazon para mulher. E nem 40 euros custa

Este artigo pode conter links afiliados*

O Popglory P66 é um smartwatch leve, elegante e multifunções, atualmente o mais vendido na Amazon entre os modelos para mulher. Compatível com iOS e Android, este modelo permite atender chamadas, acompanhar em tempo real a frequência cardíaca, a pressão arterial e a qualidade do sono, e ainda registar mais de 100 tipos de treino. Vem com duas braceletes incluídas e dezenas de visuais personalizáveis para o ecrã, sendo fácil de configurar e intuitivo de usar. Por 38 euros, este relógio inteligente tem tudo para conquistar quem procura utilidade, design e um bom preço.

Além das funções mais procuradas — como fazer e receber chamadas via Bluetooth, visualizar notificações de mensagens e redes sociais ou controlar a música e a câmara do telemóvel —, este relógio inteligente destaca-se pela atenção à saúde. Mede a frequência cardíaca, a saturação de oxigénio no sangue e até a pressão arterial ao longo do dia. Para quem gosta de manter um registo detalhado, a app GloryFit compila todos os dados em gráficos simples, fáceis de interpretar.

Outro ponto forte é a versatilidade. Este smartwatch acompanha mais de 100 atividades físicas, desde caminhada e corrida até ténis, natação ou escalada. Conta passos, calcula calorias e avalia o esforço físico com base nos batimentos cardíacos. Mesmo fora do treino, é útil: funciona como despertador, cronómetro, assistente de voz e até pode consultar a previsão do tempo.

Com ecrã tátil de 1,85 polegadas e boa definição de cores, é fácil ver as informações mesmo à luz do sol. A navegação é fluida e o menu pode ser acedido rapidamente através do ecrã dividido. O design leve e elegante faz com que combine facilmente com o dia a dia, seja no trabalho, em casa ou no ginásio.

A maioria dos utilizadores destaca a relação qualidade-preço. Como escreveu uma cliente: “Muito elegante, intuitivo e cheio de funcionalidades. Para o preço que tem, foi uma excelente surpresa.” Outro utilizador reforça: “Já tive outros relógios mais caros e este faz praticamente o mesmo. Fácil de usar e muito completo.”

Com uma média de 4 estrelas em mais de 8 mil avaliações e mais de mil compras só no último mês, este modelo é uma escolha sólida para quem procura um smartwatch fiável, acessível e bem equipado.

