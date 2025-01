Remover nódoas de vinho tinto: o truque viral com areia de gato

Sempre que organiza jantares em casa e desfruta de uma garrafa de vinho com amigos ou familiares, acaba por manchar a toalha de mesa? É mesmo frustrante, porque essas manchas são das mais difíceis de remover por completo.

No entanto, embora a nossa primeira reação seja esfregar, especialistas consultados pelo jornal Express alertam para não o fazer, pois isso pode tornar as manchas permanentes. Um dos produtos recomendados para este tipo de mancha, muito surpreendente, e que muitas pessoas podem ter em casa por terem este animal, é a areia de gato. Segundo os especialistas, o uso de um produto seco, como a areia, é o mais eficaz, pois absorve o líquido.

Além da areia de gato, pode ainda utilizar sal, bicarbonato de sódio, detergente em pó ou talco. Aplique o sal ou outro pó sobre a mancha e deixe atuar durante alguns minutos. Segundo os especialistas, isso deverá remover a mancha, desde que aja rapidamente.

Evite esfregar e, em vez disso, use uma toalha de papel ou um pano de prato para secar e remover o excesso de sal ou pó. Se o tratamento com sal não resolver completamente, experimente um limpador oxigenado que contenha percarbonato de sódio. Quando misturado com água, o percarbonato de sódio decompõe-se em peróxido de hidrogénio.

Se não tiver um limpador oxigenado, pode utilizar detergente para lavar a loiça misturado com peróxido de hidrogénio. Misture três partes de peróxido de hidrogénio com uma parte de detergente e aplique diretamente sobre a mancha de vinho tinto. Deixe atuar entre 20 minutos e uma hora antes de secar a mancha.