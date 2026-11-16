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A maior incerteza económica, a menor mobilidade no mercado de trabalho e a rápida transformação das competências estão a redefinir as prioridades dos trabalhadores e os desafios das organizações na gestão de pessoas. Esta é uma das conclusões do estudo “HR Monitor 2026: A turning point for the people function”, da McKinsey & Company, feito com base num inquérito a cerca de 1.300 profissionais de RH e 5.500 trabalhadores em 10 países (oito europeus, Estados Unidos e China).

Globalmente, o estudo identifica três lacunas persistentes: entre as expectativas dos trabalhadores e a resposta das organizações; entre as necessidades futuras de competências e o planeamento da força de trabalho; e entre o potencial da Inteligência Artificial e a sua adoção em escala.

Remuneração ganha importância

A mobilidade dos trabalhadores está a diminuir. A rotatividade voluntária caiu dois pontos percentuais, para 4% e apenas 17% dos trabalhadores planeiam mudar de emprego nos próximos seis meses, face aos 23% verificados em 2025. Os dados apontam para uma força de trabalho mais cautelosa, num contexto de incerteza económica e de menos oportunidades externas.

Neste cenário, a remuneração e benefícios surgem como o principal fator de retenção, apontado por 52% dos trabalhadores, seguindo-se o equilíbrio entre vida profissional e pessoal (46%) e a segurança no emprego (45%). O fator remuneração lidera ainda as prioridades de retenção em todas as gerações analisadas, da geração Z aos baby boomers.

A resposta das empresas a esta mudança continua, contudo, parcial. Num contexto em que as pressões económicas podem limitar a capacidade para aumentar remunerações, o relatório aponta para a necessidade de reforçar outros elementos da experiência dos trabalhadores, nomeadamente equidade, transparência e cargas de trabalho sustentáveis.

Desenvolvimento de competências fragmentado

Apesar do foco renovado na gestão do desempenho e no desenvolvimento de capacidades, esta prioridade ainda não se traduz de forma consistente na experiência dos trabalhadores. Quase um em cada quatro (24%) não participou em qualquer formação no último ano, e os trabalhadores indicam, em média, 3,4 dias de formação anual, significativamente abaixo dos 6,2 dias estimados pelos profissionais de RH.

O desfasamento estende-se ao acompanhamento do desempenho e desenvolvimento profissional. Um em cada cinco trabalhadores não teve qualquer reunião de desenvolvimento de carreira ou sessão de feedback nos últimos 12 meses, e 58% recebem feedback formal apenas uma ou duas vezes por ano. Uma situação que limita a capacidade de utilizar a gestão de desempenho como instrumento efetivo de desenvolvimento de competências.

Esta lacuna torna-se mais relevante à medida que muda o perfil das capacidades procuradas pelas organizações. A resolução de problemas continua a ser a competência futura mais referida, apontada por 44% dos profissionais de RH entre as cinco mais importantes, seguida da criatividade. A área de análise de dados e IA mantém-se entre as três áreas mais citadas. A literacia digital regista a evolução mais expressiva, passando do 20.º lugar em 2025 para o 6.º em 2026.

A própria perceção dos trabalhadores evidencia a dimensão da mudança: 71% esperam que a IA tenha impacto no seu trabalho e implique alterações nas competências necessárias. A formação formal em IA generativa permanece, contudo, desigual, abrangendo 25% dos trabalhadores na Europa, face a 31% nos Estados Unidos e 49% na China.

Planeamento da força de trabalho concentrado no curto prazo

Apenas 11% das organizações planeiam as necessidades da força de trabalho a três ou mais anos, enquanto quase dois terços trabalham com horizontes de até 12 meses. Na prática, o planeamento continua maioritariamente centrado na contagem do número de pessoas e na capacidade operacional, num momento em que automação e a inteligência estão a alterar a composição do trabalho e as capacidades necessárias para o executar.

Segundo os profissionais de RH, 23% dos trabalhadores não possuem pelo menos algumas das competências necessárias às suas funções atuais, e 22% dos trabalhadores duvidam que terão as capacidades necessárias para permanecer na mesma função nos próximos cinco anos.

Para a McKinsey & Company é necessário passar para uma abordagem mais detalhada, assente em tarefas, competências e capacidades, que permita modelar diferentes cenários de adoção tecnológica. Esta abordagem permite identificar lacunas críticas e responder através de iniciativas direcionadas de requalificação, contratação estratégica ou parcerias externas.

IA começa a redesenhar os Recursos Humanos

Apesar do potencial de automatização identificado em diferentes processos, a implementação continua gradual: as organizações têm soluções de IA em funcionamento em 28% dos processos de RH a nível global e outros 37% estão em fase piloto. Face a 2025, o uso operacional subiu apenas entre zero e seis pontos percentuais, consoante a área.

Até ao momento, a adoção está mais concentrada em processos administrativos, como a gestão de tempos e ausências, a otimização de processos (incluindo a automatização de tarefas de rotina) e a gestão de dados dos trabalhadores. O ritmo também varia geograficamente: a China lidera, com soluções de IA operacionais em 43% dos processos de RH, seguida pelo Reino Unido (39%) e pelos Estados Unidos (37%), enquanto na Europa continental a percentagem se situa nos 23%.

A IA agêntica representa uma nova fronteira de transformação dos Recursos Humanos, embora a adoção permaneça numa fase inicial. É na China (17%) e nos Estados Unidos (16%) que mais profissionais de RH dizem que a IA agêntica já tem um impacto transformador na função. A fragmentação dos ecossistemas tecnológicos e de dados e as limitações ao nível das competências continuam, contudo, a condicionar a capacidade das organizações para passar de casos isolados e projetos-piloto para uma transformação integrada e em escala.

Perante estas tendências, o estudo identifica cinco mudanças prioritárias para os líderes: evoluir do planeamento da força de trabalho para um planeamento estratégico de capacidades; reforçar a eficácia do recrutamento; tornar a gestão de desempenho e o desenvolvimento de competências mais consistentes; responder à menor mobilidade e à crescente importância da remuneração; e preparar os modelos operacionais de RH para uma utilização mais ampla da Inteligência Artificial.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders