15 anos depois do crime que chocou Portugal, irmã de Renato Seabra revela como está hoje o homem que matou Carlos Castro

15 anos depois, surgem novos detalhes sobre como surgiu a relação de Renato Seabra e Carlos Castro

Quinze anos depois do homicídio de Carlos Castro, o nome de Renato Seabra continua ligado a um dos crimes que mais marcaram a opinião pública em Portugal. Agora, é a irmã, Joana Seabra, quem volta a falar sobre o irmão e deixa perceber que, apesar da distância e do tempo passado, a família continua a alimentar a esperança de um dia o voltar a ter em Portugal.

Em declarações à revista Maria, Joana Seabra, atualmente deputada do PSD na Assembleia da República, foi questionada sobre o estado atual do irmão, que cumpre pena nos Estados Unidos. A resposta foi breve, mas reveladora da reserva com que a família encara o assunto: “Vai estando. Para já não queremos falar dele”.

Apesar de não querer aprofundar a situação de Renato, Joana acabou por partilhar um desejo que continua presente na família. Confrontada com a possibilidade de o irmão vir a ser libertado depois de cumprir a pena mínima, afirmou: “Enquanto há vida, há esperança e temos sempre esperança de que um dia ele venha para cá e esteja connosco”.

A médica revelou ainda que Renato Seabra “sente muitas saudades da família”. Também a mãe, Odília Pereirinha, continua a visitá-lo na prisão, dentro das possibilidades, segundo as declarações divulgadas pela revista Maria e reproduzidas pela TV Guia.

Quinze anos depois, a família continua a esperar por um regresso

Renato Seabra foi condenado, em dezembro de 2012, pelo homicídio em segundo grau de Carlos Castro, ocorrido em janeiro de 2011, num hotel de Nova Iorque. O tribunal norte-americano aplicou-lhe uma pena de 25 anos a prisão perpétua. A condenação foi posteriormente confirmada em recurso.

A possibilidade de regressar a Portugal continua, por isso, dependente do percurso judicial e prisional nos Estados Unidos. A pena não significa que Renato Seabra seja automaticamente libertado ao fim de 25 anos: poderá pedir liberdade condicional, mas a decisão cabe às autoridades competentes e pode ser recusada.

De acordo com informação divulgada pelo Correio da Manhã em agosto de 2026, a primeira audiência para liberdade condicional está prevista para setembro de 2035. Caso reúna os critérios necessários e o pedido seja aceite, poderá sair da prisão em janeiro de 2036. Não existe, contudo, qualquer garantia de que isso venha a acontecer.

Veja agora no vídeo abaixo como está hoje Renato Seabra:

Joana Seabra esteve entre as primeiras pessoas a falar após o crime

Ao longo dos anos, Joana Seabra foi uma das familiares que se pronunciou publicamente sobre o caso. Nos dias que se seguiram ao homicídio, falou à SIC e recordou as conversas que o irmão tinha mantido com a mãe antes do crime.

“Nos últimos dois dias, quando ele falava com a minha mãe, dizia que não estava a dormir muito bem, que a comida era estranha, que não sabe o que estava a passar”, contou na altura.

Agora, quinze anos depois, a mensagem de Joana é outra: a família prefere manter a reserva sobre a situação de Renato, mas não esconde que continua a desejar o seu regresso. “Enquanto há vida, há esperança”, afirmou, uma frase que resume a expectativa que, apesar de todos estes anos, permanece entre os familiares.