Casal espanhol transforma uma pequena varanda num cantinho acolhedor com estes artigos da IKEA

Um casal espanhol a viver em Munique está a inspirar milhares de pessoas com a remodelação de uma varanda com apenas 1 m². O espaço, que antes estava sujo e com um chão em chapa metálica danificada, foi transformado num recanto acolhedor sem recorrer a obras permanentes, ideal para quem vive em casas arrendadas.

A solução para o chão foi simples: pavimento MÄLLSTEN da IKEA, que se colocam facilmente sem cola nem ferramentas. O tipo de pavimento que o casal usou só existe em Espanha, no entanto, em Portugal tem várias opções do mesmo estilo aqui. Com um padrão em preto e branco, mudaram por completo o ambiente.

Para mobilar, apostaram em móveis em segunda mão da IKEA, como uma mesa e cadeira dobráveis e um banco com arrumação integrada. Tudo funcional e fácil de guardar. Pode encontrar aqui.

Instalaram ainda uma ocultação natural para ganhar privacidade, sem necessidade de autorizações, e completaram com luzes decorativas para criar um ambiente mais acolhedor ao final do dia, pode encontrar em lojas de bricolage.

Por fim, deram vida ao espaço com hortênsias azuis e outras plantas, algumas penduradas nas grades para aproveitar melhor a área disponível.

Sem gastar muito e respeitando as limitações de um arrendamento, o casal criou um espaço exterior bonito, prático e pronto a ser desfrutado, seja para refeições, descanso ou até teletrabalho.

Veja o processo e a transformação: