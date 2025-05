Renovar carta de condução? Saiba a partir de que idade é preciso certificado de aptidão psicológica

Para manter a carta de condução válida, é necessário revalidá-la em determinadas idades, de acordo com a lei. A idade para a revalidação pode variar conforme o tipo de veículo que se conduz. E, deve ter atenção: a data da revalidação não é a mesma que aparece na validade da carta de condução. Está relacionada com a idade do condutor. A maioria dos condutores, ou seja, nas categorias AM, A1, A2, A, B1, B e BE, ciclomotores e tratores agrícolas, deve revalidar a carta de condução, como é explicado no site do Ministério da Justiça.

De 15 em 15 anos, até fazer 60 anos de idade

Aos 60 anos

Aos 65 anos

Aos 70 anos

De 2 em 2 anos, depois dos 70 anos

A partir dos 60 anos, é preciso apresentar um atestado médico para fazer a revalidação da carta. Mas, aos 70 anos, é necessário juntar ao atestado médico um certificado de aptidão psicológica (CAP), que pode ser pedido ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) ou por um psicólogo. Pode consultar aqui como pedir uma avaliação efetuada pelo Laboratório de Psicologia do IMT ou por uma entidade designada pelo instituto.

Quais os documentos necessários para revalidar a Carta de Condução?

a carta de condução

um documento de identificação

o número de identificação fiscal (NIF)

um atestado médico (a partir dos 60 anos)

um certificado de aptidão psicológica (a partir dos 70 anos ou para motoristas profissionais de cinco em cinco anos).

Quanto custa?

O valor é de 30 euros até aos 70 anos e 15 depois dos 70. Todos os pedidos feitos através da internet têm um desconto de 10%.

Veja agora como funciona a renovação automática da Carta de Condução para os condutores da categoria B com menos de 50 anos: