Renove paredes sem obras complicadas

Pintar apenas uma parede de destaque pode transformar completamente uma sala ou quarto sem necessidade de remodelações caras. Tons claros ajudam a aumentar a sensação de espaço, enquanto cores mais escuras criam ambientes mais modernos e acolhedores.

Antes de começar, proteja rodapés e tomadas com fita de pintura e utilize um primário adequado caso a parede tenha manchas ou imperfeições. Para um acabamento mais uniforme, aplique duas demãos e respeite o tempo de secagem indicado na embalagem. Pequenos detalhes, como trocar puxadores ou adicionar iluminação LED, também ajudam a renovar qualquer espaço de forma rápida e económica.

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