Esqueça o pesadelo das picadas de inseto: estes são os 3 melhores repelentes para usar neste verão

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Se vai de férias e está a preparar as malas de viagem, este artigo é para si. Há um produto que não pode faltar em qualquer bagagem: um bom repelente de mosquitos, e nós dizemos-lhe quais são os mais eficazes.

O calor é sinónimo de "invasões" de mosquitos e outra bicharada indesejada. Por isso, se quer ter uma férias tranquilas sem passar os dias a descobrir novas picadas de inseto espalhadas pelo corpo, é melhor que não falte um bom repelente. Um estudo da Deco Proteste destacou os três melhores produtos para se proteger dos insetos

Os três melhores repelentes de insetos

A organização portuguesa que testa produtos e ajuda na decisão de compra do consumidor destacou três produtos com muito bons resultados, principalmente para quem viaja na Europa (tendo em conta o tipo de insetos que existem neste continente).

Previpiq Outdoor Spray



O Previpiq Outdoor Spray obteve a classificação máxima na eficácia, proporcionando uma excelente proteção contra os mosquitos. Apresentou uma avaliação positiva no risco associado à utilização a curto e a longo prazo. O rótulo também obteve muito boa classificação. Preço: entre 10 a 13 euros, dependendo do posto de venda.

Forclaz Spray Répulsif (Decathlon)



Este repelente apresentou um desempenho global muito bom na eficácia e no risco de utilização a curto e a longo prazo. A informação disponibilizada no rótulo foi considerada muito boa. Preço: 7,99 euros.

Jungle Formula Forte Outdoor



Este repelente provou ser bom no risco a curto prazo e excelente no risco a longo prazo. A informação indicada no rótulo obteve muito boa classificação. Preço: entre 7 a 11 euros, dependendo do posto de venda.

Atenção aos rótulos dos repelentes

Antes de utilizar qualquer repelente contra insetos, deve ler atentamente o rótulo e as instruções de utilização, "incluindo as precauções, o tempo de proteção, as restrições de idade e o modo de aplicação", diz a Deco Proteste.

A eficácia do produto e a duração da proteção também são marcadamente afetadas pela temperatura ambiente, o nível de atividade, a quantidade de suor e a exposição à água a que a pessoa se sujeita.

Nestas férias, não se esqueça de se proteger destes parasitas indesejados. E leve consigo um destes repelentes.