Vai viajar? O repelente é obrigatório, mas para alguns países só deve levar deste tipo

Vai viajar para um destino tropical? Convém saber que há uma coisa que não pode faltar na mala: o repelente. Mais do que proteger das picadas de insetos, este produto é essencial para prevenir doenças graves como dengue, malária, febre amarela ou zika, transmitidas por mosquitos, principalmente em África, América do Sul e Central, Ásia e Oceânia.

Uma médica de viagens, Andreia Castro, explica no seu Instagram que, se for viajar para um desses continentes, deve levar consigo repelentes que contenham um destes três ingredientes ativos: DEET, IR3535 ou Icaridina. Estas são as substâncias reconhecidas internacionalmente pela sua segurança e duração, especialmente importantes em ambientes onde o risco de infeções é elevado.

Por outro lado, os produtos naturais, como os que já conhecemos e usamos normalmente, que são os que têm citronela, apresentam uma eficácia bastante limitada e não são indicados para viagens a zonas tropicais. A sua ação é curta e não oferece a mesma fiabilidade.

Antes de fazer as malas, verifique o destino e escolha um repelente com a composição adequada.