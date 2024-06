É o fim das picadas de melga: o melhor repelente natural está na sua casa de banho

O verão traz consigo muitas coisas positivas, mas também algumas inconveniências. Com o calor, aparecem insetos irritantes como as moscas, mosquitos e melgas, cujas picadas são um grande incómodo. Se prefere evitar inseticidas e outros produtos químicos, sugerimos um repelente caseiro para combater estes pequenos inimigos voadores.

Descobrimos um repelente caseiro através de um artigo do Diário de Mallorca, que já se tornou viral no TikTok. Esta dica foi partilhada na conta de Instagram @Freddy.39, especializada em partilhar dicas sobre o mundo rural. Para preparar este repelente, precisa apenas de quatro ingredientes simples, que certamente já tem em casa.

Os ingredientes necessários para esta mistura caseira são:

azeite (Freddy Gutiérrez utiliza óleo de coco, mas o Diário de Mallorca recomenda azeite virgem extra)

(Freddy Gutiérrez utiliza óleo de coco, mas o Diário de Mallorca recomenda azeite virgem extra) um rolo completo de papel higiénico

um recipiente metálico

folhas de hortelã (o mais importante)

Instruções:

Após remover o cartão do papel higiénico, coloque as folhas de hortelã dentro do recipiente metálico (como uma lata vazia) e insira o papel higiénico. Em seguida, molhe a parte superior do recipiente com azeite e, por último, acenda-o com um isqueiro ou um fósforo.

Com estas simples instruções, pode criar um repelente eficaz que irá afastar os insetos de forma natural e sem recorrer a produtos químicos agressivos. Agora, desfrute do seu verão sem preocupações com picadas de mosquitos ou melgas, aproveitando o ar livre com toda a tranquilidade.

Veja o passo a passo de como criar um repelente caseiro no vídeo de Freddy Gutiérrez: