Nota escrita à mão salva mãe e filho perdidos numa floresta - mas o resgate foi surpreendente

Uma mulher de 49 anos e o filho de 9 foram encontrados com vida depois de passarem mais de 24 horas perdidos numa zona remota de floresta, no norte da Califórnia, Estados Unidos. O caso foi divulgado pelo gabinete do xerife de Calaveras County e relatado pela People Magazine, que deu a conhecer os detalhes da operação de resgate.

A família deu o alerta às autoridades na tarde de sábado, 12 de julho, depois de se aperceber de que mãe e filho, que tinham saído da zona de Sacramento (norte da Califórnia) na véspera, com destino a um acampamento nas montanhas da Serra Nevada, estavam em atraso e deixaram de responder ao telemóvel. Com a ajuda de uma aplicação de partilha de localização que já tinham usado anteriormente, foi possível fornecer às autoridades uma posição aproximada do último local onde tinham estado.

Durante as buscas, um grupo de campistas enviou um SMS de emergência a relatar que tinha visto um carro com as mesmas características dos desaparecidos. Mas foi uma nota escrita à mão, afixada numa estrada florestal, que mudou tudo. “AJUDA — eu e o meu filho estamos retidos, sem rede e não conseguimos ligar para o 911. Estamos mais à frente, à direita. Por favor, liguem para o 911 e peçam ajuda. Obrigada!”, lia-se na mensagem.

Pouco depois, foi encontrado um segundo bilhete com mais dados, incluindo contactos e os nomes de ambos. Graças a estas indicações, a equipa de resgate localizou mãe e filho cerca de um quilómetro e meio mais à frente, junto do veículo onde se abrigavam.

A zona onde mãe e filho foram encontrados era isolada e sem qualquer cobertura de rede móvel ou rádio, o que impediu os socorristas de contactarem diretamente a base de operações. Sem alternativas convencionais, os elementos da equipa de resgate recorreram a um rádio amador (um tipo de comunicação de emergência usado por entusiastas e voluntários). O sinal foi captado por um antigo técnico de comunicações, que, por coincidência, estava em casa a escutar frequências da zona. Foi ele quem ligou para o número de emergência (911), permitindo que a informação chegasse às autoridades e que o resgate prosseguisse sem demoras.

Depois de libertar o carro e garantir que ambos estavam bem, a equipa levou-os até ao posto de comando, onde familiares os aguardavam.

Segundo o gabinete do xerife, a mulher seguia um GPS que perdeu o sinal, o que a impediu de regressar pelo caminho de ida. O filho, por sua vez, utilizou um apito para emitir o sinal internacional de socorro: três toques curtos a intervalos regulares.

As autoridades destacaram a importância de, antes de qualquer viagem em zonas isoladas, partilhar o itinerário e plano de percurso com familiares ou amigos — foi precisamente essa atitude que permitiu o rápido início das buscas e, ao fim de poucas horas, a sua conclusão feliz.