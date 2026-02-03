Facebook Instagram

Menino de 13 anos nadou durante 4 horas para salvar a mãe e os irmãos após terem sido arrastados pelo mar

Menino de 13 anos salva a família após terem sido arrastados pelo mar
Hoje às 15:07
Tem quase 98 anos, estuda na universidade em Lisboa e os netos dizem que é a mais 'cool': esta é uma avó inspiradora

Um rapaz de 13 anos nadou durante quatro horas para salvar a mãe e os irmãos depois de terem sido arrastados para o mar enquanto praticavam caiaque e paddleboard na costa de Quindalup, na Austrália Ocidental. O ato heroico chocou as autoridades e permitiu que a família fosse resgatada em segurança.

De acordo com a revista People, o incidente aconteceu quando uma mulher e três crianças foram arrastadas para o mar em condições de pouca luz e águas agitadas. Perante a situação, o adolescente decidiu regressar à costa, mesmo com o seu caiaque a encher-se de água. Sem outra opção, nadou cerca de quatro quilómetros até à terra firme, descrevendo as primeiras duas horas com colete salva-vidas e as duas seguintes sem ele.

O comandante do Serviço Voluntário de Salvamento Marítimo de Naturaliste, qualificou o esforço do rapaz como “sobre-humano” e destacou a coragem da mãe, que conseguiu manter os filhos seguros no paddleboard durante horas.

Após chegar à costa, o adolescente deu o alarme, fornecendo informações sobre o equipamento usado pela família, o que permitiu às equipas de resgate localizar a mulher de 47 anos e as duas crianças, de 12 e 8 anos, em menos de uma hora. A família foi posteriormente avaliada num centro de saúde.

O inspetor da Polícia da Austrália Ocidental, sublinhou que “as ações do rapaz de 13 anos não podem ser elogiadas o suficiente, a sua determinação e coragem salvaram, em última análise, a vida da mãe e dos irmãos”. A polícia lembrou ainda que o uso de coletes salva-vidas foi crucial para a sobrevivência da família.

