“Para repetir mil vezes”: o resort inspirado em piratas já abriu e tem conquistado muitas famílias

Procura um sítio para ir de férias em família? O “Magic Pirates Island Resort” é o sítio ideal para pais e filhos. Localizado em Benidorm, na Costa Blanca, o resort temático transporta os visitantes para um universo onde piratas, tesouros escondidos e aventuras marítimas ganham vida.

Desde a inauguração, o espaço tem surpreendido pela originalidade. Os hóspedes podem escolher entre cabanas à beira-mar, suites de luxo decoradas ao estilo náutico e até quartos que recriam o interior de um navio corsário.

A oferta vai muito além do alojamento. O resort conta com piscinas temáticas, restaurantes com menus inspirados nos sete mares, espetáculos noturnos ao ar livre e até experiências imersivas, como caças ao tesouro ou simulações de batalhas navais. Pode fazer a reserva aqui.

“Para repetir mil vezes”, escreveu uma criadora de conteúdos, @la_reforma_de_mi_vida, ao partilhar no Instagram um vídeo onde mostra os detalhes do espaço.

O Magic Pirates Island Resort tem registado uma elevada procura, sobretudo de famílias e casais à procura de férias diferentes. Para muitos, é a possibilidade de viver uma verdadeira aventura sem abdicar do descanso.