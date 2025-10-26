Facebook Instagram
Best Lunch 2025: escolha o seu restaurante favorito para almoçar e ganhe prémios

As votações já arrancaram e decorrem até dia 5 de novembro. Qualquer pessoa pode votar, não é necessário ser utilizador Edenred. Em jogo estão 5000 euros em prémios, para quem vota e para quem vence

Hoje às 10:00
Emrpregado de mesa a registar pedido
Fotografia: Freepik

A Edenred, plataforma de benefícios extrassalariais, acaba de lançar o “Best Lunch 2025 – O Melhor Restaurante para Almoçar”. A iniciativa irá dar voz aos portugueses na escolha dos restaurantes que transformam as suas pausas para almoço em momentos inesquecíveis.

Mais do que um concurso, "o Best Lunch é uma homenagem aos restaurantes de proximidade, aos sabores que nos acompanham no dia a dia de trabalho, aos pratos que nos confortam e energizam, e às equipas que nos recebem de braços abertos", explica a empresa em comunicado.

As votações já arrancaram e decorrem até dia 5 de novembro de 2025. Qualquer pessoa pode votar — não é necessário ser utilizador Edenred. Basta aceder à página oficial da votação, procurar o restaurante favorito no campo de pesquisa e submeter o voto.

Além de apoiar o seu restaurante de eleição, quem votar habilita-se a ganhar um dos 10 cartões oferta Edenred Gift no valor de 100€.

Já os restaurantes mais votados terão direito a prémios que reconhecem o seu trabalho e apoiam o negócio. O restaurante vencedor receberá o título de “Best Lunch 2025 – O Melhor Restaurante para Almoçar” e até 4.000 euros em prémios, incluindo 1.500 euros em compras no Recheio e 1.500 euros em combustíveis e energias Repsol, cartões Edenred Gift de 100 euros para os colaboradores, até ao limite de 10, e ainda um destaque especial numa reportagem da NiT. Já os restaurantes que ficarem no Top 10 receberão 100 euros em compras no Recheio e 100 euros em combustíveis e energias Repsol.

"Esta é a primeira vez que Portugal recebe este concurso, que já é um sucesso em vários países onde o Grupo Edenred está presente", garante a empresa.

Nesta iniciativa, que celebra a hora de almoço e as relações entre os consumidores e os restaurantes, a Edenred conta com o apoio do Recheio e da Repsol.

