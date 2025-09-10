“Parece saído de um filme”: este restaurante português tem nota máxima dos clientes

É um verdadeiro apreciador de marisco? Então vai ter de experimentar este restaurante de sonho. Falamos do restaurante Golfinho Azul, que fica na Ericeira e oferece, para além do peixe super fresco, uma vista simplesmente deslumbrante sobre o mar. É mesmo um cenário perfeito para uma experiência gastronómica inesquecível.

“Parece saído de um filme do Mamma Mia”, descreveu o criador de conteúdos Yvan Mendes (@viajar_emportugal), que partilhou nas redes sociais a sua visita ao espaço. No vídeo, mostra não só os pratos como também a paisagem que o conquistou: “Tem vista mar, mesas em cima das ondas e um ambiente que dá vontade de nunca mais sair.”

A decoração reforça esse espírito mediterrânico. Em tons de azul e branco, a sala e a esplanada remetem-nos imediatamente para as ilhas gregas, criando um ambiente leve e acolhedor, perfeito para prolongar a refeição sem pressas.

No que toca à cozinha, o restaurante aposta sobretudo no peixe e no marisco, sempre frescos e preparados com detalhe. Entre os petiscos mais procurados estão a salada de polvo (13,75€), o camarão panado com maionese de sriracha (16,50€) e o prego de lombo em bolo do caco com batata frita (14,50€).

Já entre os pratos principais, a escolha é variada e difícil: desde o filete de dourada com arroz cremoso de berbigão (27,50€) à açorda de camarão selvagem servida em pão de Mafra (25,50€), passando pelo lombo de bacalhau à moda do chef (32,50€), o arroz de marisco (59,50€), o bife do lombo com molho de cogumelos (29,50€) ou o clássico bitoque do lombo com ovo, batata frita e pickles caseiros (24,75€).

E porque nenhuma refeição fica completa sem uma sobremesa, há opções irresistíveis como o cheesecake de caramelo salgado (6,50€), o pudim Abade de Priscos com sorvete de tangerina (8,50€) e o crumble de maçã com gelado (6,50€), entre muitas outras tentações doces.

Espreitamos o Tripadvisor e os elogios são aos milhares. As avaliações aproximam-se da perfeição e muitos descrevem a experiência como um verdadeiro 10 em 10: "Excelente atendimento, peixe fresquinho e muito saboroso e com uma vista lindíssima. A repetir foi 5 estrelas!"; "Adoro a variedade do menu, podemos vir diversas vezes e temos sempre opções novas para experimentar! Pratos espectaculares! E as sobremesas um must!"; "Excelente localização, staff simpático e muita qualidade dos pratos servidos, recomendo vivamente!"