Um dos restaurantes mais cool de Lisboa está a vender mobiliário a preços incríveis

Um dos restaurantes mais animados de Lisboa, está a renovar o espaço e está a vender parte do seu mobiliário a preços a partir dos 20 euros
Hoje às 15:15
O Mex Factory, localizado em Alcântara, Lisboa, está a renovar o seu restaurante e decidiu colocar à venda parte do seu mobiliário a preços irresistíveis.

Conhecido pela boa comida mexicana e um ambiente muito animado, o restaurante está a vender cadeiras, portas e outros artigos a partir de apenas 20 euros. A iniciativa é realizada em parceria com a Second Serve, empresa especializada em comercializar mobiliário de hotéis e restaurantes em segunda mão.

Para quem procura renovar a casa, o escritório ou até um espaço comercial, esta é uma oportunidade única de adquirir um mobiliário mais 'vintage' e diferente a preços muito competitivos.

