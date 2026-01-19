Um dos restaurantes mais cool de Lisboa está a vender mobiliário a preços incríveis

Porque andam todos a falar desta nova loja low cost em Portugal? Fomos perceber o que lá se compra

Camas, sofás e móveis: hotel está a vender o seu recheio a partir de 20 euros

O Mex Factory, localizado em Alcântara, Lisboa, está a renovar o seu restaurante e decidiu colocar à venda parte do seu mobiliário a preços irresistíveis.

Conhecido pela boa comida mexicana e um ambiente muito animado, o restaurante está a vender cadeiras, portas e outros artigos a partir de apenas 20 euros. A iniciativa é realizada em parceria com a Second Serve, empresa especializada em comercializar mobiliário de hotéis e restaurantes em segunda mão.

Para quem procura renovar a casa, o escritório ou até um espaço comercial, esta é uma oportunidade única de adquirir um mobiliário mais 'vintage' e diferente a preços muito competitivos.