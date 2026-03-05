Quando quiser impressionar, saiba que por 35 euros pode oferecer um jantar de luxo neste palácio

Sim, é possível dormir dentro de cerejas em Portugal. E dizem que é incrível

Jantar num palácio em Lisboa pode soar a experiência reservada a ocasiões raras. Tetos trabalhados, salas imponentes e um ambiente digno de outra época fazem facilmente prever uma conta elevada. No entanto, há um espaço na capital onde o luxo é assumido, mas o preço surpreende: é possível jantar num palácio por cerca de 35 euros por pessoa.

O destaque foi recentemente partilhado pelo criador de conteúdos Yvan Mendes, conhecido nas redes sociais como @viajar_emportugal, que revelou este “tesouro” escondido em Lisboa.

O espaço em causa é o Palácio Visconde, um edifício histórico transformado em restaurante que mantém a imponência arquitetónica original. Entre salas elegantes, tetos detalhados e decoração clássica, a experiência promete transportar os clientes para outro século.

O ambiente é cuidadosamente pensado: há piano na sala, criando uma atmosfera sofisticada, e o serviço acompanha o cenário. Entre os pratos que têm conquistado quem por lá passa está o chamado “Bife do Visconde”, servido com molho generoso, e sobremesas como tiramisu preparado à frente do cliente, acrescentando um toque de espetáculo à refeição.

O preço médio ronda os 35 euros por pessoa, um valor que inclui uma experiência gastronómica diferenciadora num espaço histórico da cidade. O restaurante aceita pagamento por cartão, o que facilita a visita.

Num cenário onde muitos restaurantes de assinatura apresentam preços elevados, o Palácio Visconde destaca-se por combinar ambiente luxuoso com valores relativamente acessíveis. Para ocasiões especiais, ou simplesmente para fugir ao habitual, este poderá ser um dos segredos mais interessantes da restauração lisboeta.