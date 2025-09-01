Facebook Instagram
Este é o buffet de 17,95 euros imperdível para quem gosta de comer muito e pagar pouco

Os olhos também comem e aqui podem até ser maiores do que a barriga, porque uma vez sem exemplo nunca matou ninguém. Como resistir ao que vemos nestas mesas?
IOL
Há 3h e 38min
Neste buffet todos saem felizes: cada um come o que quer, na quantidade que quer e, no final, todos pagam o mesmo. E as sobremesas estão incluídas! Foi a influencer de culinária Rita Wessling que nos deu a dica. Para quem gosta de comer “bem” (e nisto leia-se quantidade também), há um restaurante que merece a nossa visita em família ou entre amigos.

Fica na na Charneca da Caparica e é um espaço gigante. No Fogo e Sabor, os olhos também comem e podem até ser maiores do que a barriga, porque uma vez sem exemplo nunca matou ninguém. Como resistir ao que os nossos olhos veem nestas mesas?

Foi o que nos revelou Rita Wessling, num vídeo em que se mostra a fazer uma refeição numa mesa rica em pratos que cruzam o melhor da gastronomia portuguesa e brasileira, como bacalhau com natas, lasanhas, bolonhesas, picanha fatiada na mesa. E fala-nos ainda do “rodízio brasileiro mega completo com couve mineira, feijoada à brasileira, carnes grelhadas ao momento”.

“Descobri o buffet com maior variedade e qualidade que existe na Margem Sul: entradas frias, queijos, charcutaria, salgados, mariscos, comida tradicional portuguesa (incluindo arroz de pato, polvo e bacalhau com natas), pratos brasileiros (feijoada à brasileira, pão de queijo, couve mineira, mandioca frita). O melhor de tudo é que também tens um buffet de sobremesas incluído no preço”, escreveu a influencer.

Além do buffet livre, que custa 17,95 euros e inclui sobremesas, podemos optar ainda por elevar a experiência e optar pelo rodízio com pizza por 19,50 euros, o rodízio de picanha por 22,95 euros, de carne no espeto por 24,95 euros e o rodízio completo com picana, carne no espeto e pizza com preços entre os 24,50 e os 26,95 euros.

Aos fins-de-semana o restaurante tem música ao vivo. A influencer deixa um alerta: reservas são necessárias para não ficarmos à porta.

