Aqui há festa e cores latinas: no prato e no ambiente, fomos ao restaurante mais animado de Lisboa

Se é do género tímido, aqui vai ganhar lata para celebrar a vida. Cruzamos a porta e sentimos um pé no Brasil, outro no México, sem esquecer a Colômbia, Chile ou Peru. Os ritmos da música que por aqui acompanham refeições coloridas e incrivelmente bem-servidas por quem está sempre de sorriso na cara fazem deste um dos espaços mais festivos de Lisboa. Numa decoração que nos faz sentir na ldo outro lado do Atlântico, o restaurante Lat.a é mesmo de visita obrigatória.

É daqueles espaços que adoramos para uma pausa de final de dia, um jantar de celebração com amigos ou para motivar todo um escritório. O melhor é manter-se atento ao site e redes sociais do Lat.a para perceber a programação e descobrir os melhores momentos para lá ir. Há noites dançantes, há mariachis que vêm tocar à mesa como se estivéssemos no México, há rodas de samba e DJ que permitem alongar as noites além dos jantares. Mas aqui também se fazem almoços tranquilos, num registo diurno completamente diferente e tão tranquilo.

O que se come no Lat.a?

Avisamos já: os nachos são viciantes e o guacamole divinal. Ainda pelas entradas, recomendamos uma visita aos ceviches e às quesadillas. Mas, jamais pense em falhar a Causa Peruana, um guisado de polvo com puré de batata e limão, guacamole e coentros. Absolutamente delicioso.

Por aqui não podiam faltar tacos e burritos, numa imensidão de opções. Mas nos pratos principais, para nós, o Bobó de Camarão é rei. Há picanha e outros grelhados e, claro, feijoada à brasileira é prato obrigatório numa carta que celebra do outro lado do oceano.

Sobre levar crianças, nada tema: a carta tem opções simples como bifes de frango grelhado, croquetes e sopa.

E que comece La Fiesta!

Não há fiesta latina sem margaritas, caipirinhas e mojitos. E a carta é rica em todas elas, assim como tequilas, runs e cocktails

Morada: Armazém CP - Doca de Santo Amaro