Ingleses em Londres estão ‘loucos’ com esta iguaria portuguesa

A mais recente tendência entre os ingleses residentes em Londres é uma sandes portuguesa que está a fazer furor. De tal forma que o The Standard dedicou-lhe um artigo intitulado “Bifana: a sandes portuguesa é a nova tendência que chega aos restaurantes londrinos”.
O artigo debruça-se sobre a bifana, à qual se refere como “uma sandes tradicional portuguesa de carne de porco assada com paprica”. Explica o artigo que a “carne é empilhada num pão branco macio e frequentemente combinada com pouco mais do que mostarda e queijo, se tanto”.
Se os restaurantes portugueses estavam a passar de moda em Londres, diz o The Standard que “o carrossel de tendências voltou a Portugal com a sua famosa sandes”.
Porém, sublinha o mesmo artigo, a presença da bifana em Londres não é novidade: Little Portugal,uma zona de Stockwell com uma comunidade portuguesa considerável, “abriga restaurantes como o Estrela, A Toca e Lusitânia, e o Cantinho de Portugal, nos quais se pode comer bifanas há anos. “Podem não ser uma presença constante nos cardápios, mas não são difíceis de encontrar por lá”.
Outro restaurante português, “sem dúvida o primeiro da nova onda portuguesa”, o Bar Douro , também serve bifanas de vez em quando.