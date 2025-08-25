Facebook Instagram
Dicas

Ingleses em Londres estão ‘loucos’ com esta iguaria portuguesa

O que para qualquer português é banal (mas incrível, de qualquer forma), no Reino Unido ascendeu a tendência
IOL
Ontem às 16:26
"A minha avó quer ir aí bater-vos!" New York Times publicou receita de Caldo Verde e deixou portugueses furiosos

A mais recente tendência entre os ingleses residentes em Londres é uma sandes portuguesa que está a fazer furor. De tal forma que o The Standard dedicou-lhe um artigo intitulado “Bifana: a sandes portuguesa é a nova tendência que chega aos restaurantes londrinos”.

O artigo debruça-se sobre a bifana, à qual se refere como “uma sandes tradicional portuguesa de carne de porco assada com paprica”. Explica o artigo que a “carne é empilhada num pão branco macio e frequentemente combinada com pouco mais do que mostarda e queijo, se tanto”.

Se os restaurantes portugueses estavam a passar de moda em Londres, diz o The Standard que “o carrossel de tendências voltou a Portugal com a sua famosa sandes”.

Porém, sublinha o mesmo artigo, a presença da bifana em Londres não é novidade: Little Portugal,uma zona de Stockwell com uma comunidade portuguesa considerável, “abriga restaurantes como o Estrela, A Toca e Lusitânia, e o Cantinho de Portugal, nos quais se pode comer bifanas há anos. “Podem não ser uma presença constante nos cardápios, mas não são difíceis de encontrar por lá”.

Outro restaurante português, “sem dúvida o primeiro da nova onda portuguesa”, o Bar Douro , também serve bifanas de vez em quando.

RELACIONADOS
"A minha avó quer ir aí bater-vos!" New York Times publicou receita de Caldo Verde e deixou portugueses furiosos
Sal sem medo e um detalhe que deve sempre reparar no rótulo: os truques para cozer massa como uma avó italiana
Massajar a carne de porco é essencial para fazer esta receita perfeita. Veja como se faz
Fez carne estufada e ficou rija? Este é o segredo para a deixar super tenra e saborosa
Mais Vistos
00:01:35
Big Brother
Afonso não dá uma oportunidade a Catarina Miranda: «Quando é que eu dei a entender que quero alguma coisa contigo?»
tvi
00:01:06
Big Brother
Enquanto uns choram, Catarina Miranda não tem pieadade: «É tão bem feita»
tvi
00:03:43
Big Brother
Dupla de costas voltadas? Afonso Leitão ignora Catarina Miranda e o ambiente fica tenso
tvi
00:01:32
Big Brother
Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente
tvi
Destaques IOL
Air fryer
As opiniões dividem-se: podemos ou não cozer arroz na air fryer? Esta receita garante que sim
Batata doce
Batata-doce crocante na air fryer: a receita viral que todos estão a experimentar
Air Fryer
É seguro usar papel de alumínio na air fryer?
Praias do Algarve
Cristina Ferreira descobriu "a praia mais incrível do Algarve"
Mais Lidas
Katia Aveiro
«Pensaram que não tinha roupa para ocasião, que erro gravíssimo»: Katia Aveiro excluída de evento importante da cidade onde vive, no Brasil
Big Brother
Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»
tvi
Violência doméstica
Bombeiro voluntário agride brutalmente a mulher em frente ao filho de nove anos na Madeira
cnn
Iris soares
“Sósia” portuguesa de Georgina Rodríguez revela lucro de milhares de euros por mês. E não é como influencer
Famosos
Após acidente mortal, "A Pipoca Mais Doce" recebe notícia chocante: "Muita força à família e um beijinho aos filhos"
selfie
Duna de areia
Homem morre soterrado por duna de areia enquanto brincava na praia com os filhos. Tinha 28 anos