"Restaurantes destes já não existem": peixe grelhado sem parar a 20 euros

Provámos as novidades de um dos mais conhecidos restaurantes asiáticos de Lisboa. E vamos voltar

Aqui há festa e cores latinas: no prato e no ambiente. Fomos ao restaurante mais animado de Lisboa

Fã da galinha frita com amêndoa dos restaurantes chineses? Descobrimos que é tão fácil fazer

Um dos restaurantes mais cool de Lisboa está a vender mobiliário a preços incríveis

Kaigi: o restaurante do Porto onde a perfeição se serve ao balcão

Os portugueses sempre o comeram, mas não lhe dão valor. E está cheio de proteína

Loiças da casa nova de Kiko is Hot: é nesta loja que as vai encontrar

Entre travessas cheias, peixe na brasa e sobremesas servidas em dose generosa, há um restaurante em Almada que continua a conquistar clientes pela simplicidade e quantidade à mesa. A promessa é direta, sair de lá sem conseguir andar, tudo a partir de cerca de 20 euros.

Localizado na Rampa do Pragal, o espaço tem chamado a atenção nas redes sociais pelos menus compostos por várias entradas, peixe grelhado e sobremesas tradicionais servidas em abundância.

A experiência começa com pão, queijo, manteigas e azeitonas, seguindo-se travessas de lingueirão e sardinhas com camarão na brasa. Depois chegam os pratos principais, com diferentes variedades de peixe grelhado, como chocos, carapaus e robalo, acompanhados por batata e salada.

Partilhado pelo criador de conteúdos @viajar_emportugal, o conceito está longe de uma experiência gourmet ou minimalista. O foco passa pela comida tradicional portuguesa, pelas doses generosas e pelo ambiente descontraído e barulhento típico das marisqueiras e casas de grelhados mais antigas.

No final da refeição, o chamado “pijaminha”, expressão usada para descrever um prato com várias sobremesas diferentes, completa a experiência.