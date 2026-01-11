Facebook Instagram
Dinheiro

Cumprimento normativo, automatização e controlo de dados vão marcar o retalho este ano

O alerta é da RSM Business Solutions: o retalho em Portugal entra em 2026 com exigências regulatórias reforçadas que tornam a tecnologia um fator crítico de cumprimento legal e sustentabilidade do negócio

Link To Leaders
Há 1 min
Depósitos a prazo: O que considerar na hora de escolher

Outras notícias:

O setor do retalho em Portugal entra em 2026 num contexto mais exigente que nunca. À pressão sobre as margens, ao aumento dos custos e à volatilidade do consumo junta-se um reforço do enquadramento regulatório, que obriga as empresas a fortalecer os seus sistemas de gestão, rastreabilidade e reporting. A tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta de otimização para se tornar um fator crítico de cumprimento legal e de sustentabilidade do negócio.

Quem o afirma é a RSM Business Solutions, empresa especializada no desenvolvimento e implementação de soluções na Cloud, revelando que, em 2025, muitas empresas avançaram na digitalização, mas de forma fragmentada. Sistemas de vendas, logística, faturação e finanças continuam a operar em silos, o que limitou o impacto real na produtividade e aumentou o risco de erros num contexto normativo cada vez mais complexo.

“Em Portugal, 2026 será o ano em que a tecnologia será avaliada pela sua capacidade de garantir controlo, rastreabilidade e cumprimento”, afirma José Ribas, partner da RSM Business Solutions. E acrescenta: “Soluções isoladas já não são suficientes para responder às obrigações fiscais, financeiras e de reporting que entram em vigor”.

Entre as principais alterações que irão impactar o retalho português destacam-se a aplicação plena da Diretiva CSRD, que alarga de forma significativa as exigências de reporting em matéria de sustentabilidade e governo societário, o reforço dos mecanismos de controlo da faturação eletrónica e da fiscalidade digital, bem como uma maior supervisão sobre a gestão e qualidade dos dados empresariais.

Estas exigências afetam tanto os grandes grupos como, de forma progressiva, as médias empresas integradas em cadeias de fornecimento internacionais. A consequência direta é uma necessidade crescente de sistemas centralizados, auditáveis e com informação em tempo real. “Muitas organizações não conseguiram concluir em 2025 a integração entre operações e finanças”, sublinha Isabel Silva, partner da RSM Business Solutions. “Isso gera ineficiências internas, mas também riscos legais. Em 2026, não dispor de uma visão única do negócio pode traduzir-se em sanções, atrasos no reporting ou perda de competitividade”.

Neste contexto, os ERP cloud consolidam-se como o eixo tecnológico do retalho. Plataformas como o Oracle NetSuite permitem integrar num único ambiente a gestão financeira, fiscal, de inventários e de vendas, facilitando tanto a automatização de processos como o cumprimento das exigências legais.

De acordo com a empresa tecnológica, o impacto é duplo: por um lado, ganhos significativos de produtividade, através da redução de tarefas manuais e de erros operacionais; por outro, uma maior capacidade de resposta a auditorias, alterações regulatórias ou exigências de transparência por parte de parceiros e entidades públicas. “O ERP deixou de ser apenas uma ferramenta de back-office”, explica José Ribas. “É o sistema que permite ao retalhista português operar com segurança jurídica, eficiência e visão estratégica num ambiente cada vez mais regulado”.

Apesar dos avanços registados, o setor continua a enfrentar desafios relevantes: resistência à mudança interna, escassez de talento especializado e dificuldades em medir o retorno do investimento tecnológico. Além disso, muitas empresas continuam a subestimar o impacto legal de não adaptar os seus sistemas atempadamente.

Para a RSM Business Solutions, 2026 marcará uma linha clara de separação. “As empresas que avançarem agora com a integração tecnológica estarão melhor preparadas para crescer. As que não o fizerem acabarão por dedicar cada vez mais recursos a corrigir erros e a cumprir obrigações à última hora”, conclui Isabel Silva.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

 

RELACIONADOS
Depósitos a prazo: O que considerar na hora de escolher
“Se os teus pais têm 50 ou 60 anos e não fazem exercício, não serão independentes aos 70”
Kit de combate ao frio no Lidl: vão chegar edredões quentes a menos de 17 euros
Há lençóis a menos de 1 euro na IKEA. Se não reparou, os saldos têm oportunidades incríveis quase a acabar
Já nem ligamos o ferro de engomar: este spray 'low cost' faz evaporar os vincos em segundos
Mais Vistos
00:00:30
1ª Companhia
Recrutas dançam ao som da canção especial de Joana D'arc: «Isto é como na tropa...»
tvi
00:00:45
1ª Companhia
Balanço da recruta da semana: Soraia Sousa junta-se a algumas recrutas e debatem como correu o desafio
tvi
00:02:19
Oiça a música que Nufla escreveu para Maycon Douglas!
selfie
00:02:34
1ª Companhia
Nuno Janeiro em lágrimas durante a corrida matinal. O motivo emociona qualquer um
tvi
Destaques IOL
Ikea
Há lençóis a menos de 1 euro na IKEA. Se não reparou, os saldos têm oportunidades incríveis quase a acabar
Dicas
Já nem ligamos o ferro de engomar: este spray 'low cost' faz evaporar os vincos em segundos
Obesidade
Após interromperem tratamentos para a obesidade, doentes voltam ao peso inicial em média em 18 meses
Dicas
"Só usava Kerastase ou Wella até ter descoberto este champô": há mais um fenómeno na Mercadona
Mais Lidas
Pobreza
Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"
cnn
Maycon Douglas
Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas
Adeptos
Adepto do Sporting de Braga morre após jogo no Estádio de Leiria
cnn
Famosos
Aos 14 anos, filha mais velha de Luciana Abreu passa por "grande diferença" no rosto: veja as imagens!
selfie
Dicas
Já nem ligamos o ferro de engomar: este spray 'low cost' faz evaporar os vincos em segundos
Sp. Braga
Adepto do Sp. Braga morre durante a final da Taça da Liga
maisfutebol