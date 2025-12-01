Retenção de líquidos: o que realmente provoca inchaço (e quando se deve preocupar)

Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como

A retenção de líquidos é um tema recorrente nas conversas sobre saúde e bem-estar. Muitas pessoas sentem aquele inchaço incómodo nas pernas, mãos ou rosto, mas não percebem bem o que provoca esse desconforto e confundem situações pontuais com problemas clínicos. Agora, um artigo do site El Tiempo veio esclarecer o que está realmente por trás deste problema.

O que causa a retenção de líquidos?

O nefrólogo espanhol Borja Quiroga deixa claro: a retenção de líquidos não aparece do nada. Está quase sempre relacionada com o funcionamento do coração ou dos rins, ou então com algo muito mais básico — passar demasiado tempo com certas zonas do corpo abaixo da linha do peito. Aquilo que parece "retenção" pode ser apenas o efeito da gravidade. O alerta do médico é direto: tomar diuréticos por conta própria pode piorar tudo.

O papel da alimentação

Quando existe edema confirmado, a alimentação conta muito. Reduzir o sal ajuda, mas atenção: a maior parte do sódio não vem do saleiro, vem dos alimentos processados. Escolher refeições mais naturais — legumes, fruta, peixe, carne ou ovos — controla o inchaço e permite perceber melhor como o corpo responde.

Casos sem causa aparente

Há situações em que o edema surge sem explicação óbvia. São mais comuns em mulheres com menos de 50 anos e podem estar ligados a excesso de peso, diabetes ou ao uso repetido de diuréticos e laxantes para emagrecer. Nestes casos, consultar um médico faz toda a diferença.