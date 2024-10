Entusiastas do estilo retro! Esta é alternativa à SMEG é quase 5 vezes mais barata

Resolva os bloqueios do frigorífico com este kit de limpeza de 5 peças

Acabe com os maus odores no frigorífico com a 'mamã zangada'

Esta cobertura de estendal com aquecedor vai acabar com a roupa húmida que cheira a mofo

Este artigo pode conter links afiliados*

Se aprecia o estilo retro, é provável que já tenha sonhado ter um eletrodoméstico SMEG na sua cozinha. Os anos 50 tinham, de facto, um charme especial e, embora adoremos a simplicidade e a funcionalidade do estilo minimalista, não conseguimos resistir às cores e ao apelo nostálgico de uma época que nos faz sonhar.

A verdade, no entanto, é que os preços dos eletrodomésticos SMEG podem não estar ao alcance de todas as carteiras. A boa notícia é que já há alternativas bastante interessantes no mercado a preços mais acessíveis. A marca Cecotec, por exemplo, oferece uma vasta gama de produtos, desde air fryers a equipamentos de fitness, incluindo eletrodomésticos com aquele toque vintage de que tanto gostamos.

Atenção, não é só uma tostadeira bonita! Veja as funcionalidades

A Torradeira Vintage 800 Light não é apenas uma peça elegante para a sua cozinha. Com acabamento em aço inoxidável lacado a verde, também pode ser encontrada em cores como vermelho, bege, azul e amarelo, adaptando-se ao estilo da sua cozinha. O seu charme, porém, vai além do visual: as duas ranhuras extralargas permitem torrar diferentes tipos de pão, inclusive os mais espessos. Com uma potência de 850 W, que garante torradas rápidas e no ponto, e com seis níveis de intensidade, pode ajustar a tosta ao seu gosto.

Consulte aqui o preço da torradeira

Reaquecer, descongelar, cancelar

Para tornar a sua rotina mais simples, a torradeira conta com três funções pré-programadas: reaquecer, descongelar e cancelar. A bandeja removível serve para recolher migalhas e facilita a limpeza do eletrodoméstico. A função de elevação extra é ideal para retirar pães pequenos. Já a base antiderrapante e a luz indicadora de funcionamento são pequenos detalhes que tornam a sua experiência na cozinha muito mais agradável.

Consulte aqui o preço a torradeira

O que diz quem comprou

A torradeira Vintage 800 Light tem uma classificação de 4.2 estrelas na Amazon, com muitas opiniões positivas a destacar o design e a qualidade do produto. "Adorei o design desta torradeira, além de vir de uma boa marca", partilha uma utilizadora. O design retro é frequentemente mencionado como um ponto forte, com uma cliente a afirmar que "a torradeira é muito bonita, fácil de usar e deixa o pão pronto rapidamente". Outra pessoa descreve-a como "ideal para uma casa de campo", destacando o seu "verde muito bonito".

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade. *Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.