Ganhe convites duplos na TVI Pass para um evento que celebra os anos 90

O TVI Pass tem dois convites duplos para oferecer para um evento especial dedicado aos anos 90
IOL
Hoje às 09:42
Se sente saudades da música, da televisão e das memórias que marcaram os anos 90, esta pode ser a oportunidade perfeita para reviver essa década inesquecível.

O TVI Pass tem dois convites duplos para oferecer para um evento especial dedicado aos anos 90, que promete trazer nostalgia, boa disposição e muitas recordações.

O evento realiza-se no dia 21 de março, às 17h00, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e pode ser a oportunidade ideal para viver um final de tarde diferente — e com companhia.

Como participar

Participar é simples. Basta entrar na App TVI e responder com criatividade à pergunta:

“O que o mais marcou nos anos 90?”

A frase mais original pode valer-lhe um convite duplo para o evento.

PARTICIPE AQUI

Datas do passatempo

A ação decorre entre as 10h00 do dia 10 de março de 2026 e as 23h59 do dia 18 de março de 2026.

Os vencedores serão contactados telefonicamente após o término do passatempo.

Se os anos 90 ainda ocupam um lugar especial na sua memória — seja por uma música, um programa de televisão ou um momento inesquecível — esta é a altura de partilhar a sua história e tentar ganhar.

