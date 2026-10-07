Viral nas redes sociais e a quase metade do preço: o creme da L'Oréal para as rugas só tem este valor até hoje

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Voltamos a falar deste creme porque o preço voltou a descer. O Revitalift Filler da L'Oréal Paris é um dos cremes para as rugas mais falados do momento e junta, num só frasco de 50 ml, ácido hialurónico, que preenche e reduz as rugas, e proteção solar 50.

Com 4,5 estrelas em mais de 3.100 avaliações, este creme conta com mais de 2 mil compras só no último mês. Na caixa de comentários da Amazon, as utilizadoras elogiam sobretudo a textura, que "não é nada gordurosa" e deixa um efeito hidratado e agradável. O preço caiu de 23,28€ para 12,29€.

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Porque é que está com este desconto e como aproveitar

Este preço é uma oferta exclusiva para membros Amazon Prime e faz parte da Festa de Ofertas Prime, que termina hoje, 7 de outubro.

Para aproveitar, basta ser membro Amazon Prime. A subscrição custa 4,99€ por mês (ou 49,90€ por ano), mas quem experimenta pela primeira vez tem direito a 30 dias grátis, o que chega para garantir este desconto sem qualquer custo.

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Três tipos de ácido hialurónico

A fórmula é feita com três tipos de ácido hialurónico, um ingrediente conhecido por reter a água na pele. Segundo a marca, esta combinação hidrata a superfície da pele, preenche-a e atua contra as rugas, e promete devolver dez anos de volume ao rosto. Os resultados variam de pessoa para pessoa.

Proteção solar logo de manhã

O creme tem fator de proteção solar 50, o que permite hidratar e proteger a pele no mesmo passo da rotina matinal. A marca explica que a fórmula ajuda a combater o fotoenvelhecimento, ou seja, o envelhecimento da pele provocado pelo sol, e a proteger o volume conquistado.

Textura ligeira, inspirada na cosmética coreana

A textura é ligeira e indicada para pele normal. As utilizadoras destacam que hidrata sem deixar sensação gordurosa, uma vantagem para quem o usa de manhã. A fórmula é inspirada na cosmética coreana, que aposta em texturas leves e na hidratação.

Com a oferta a terminar hoje, quem já tem Amazon Prime só tem de aproveitar.

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