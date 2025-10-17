Facebook Instagram
Olheiras, rugas e ar cansado? Este creme da L’Oréal promete resultados em 15 minutos

Mais de 900 pessoas já compraram este creme da L’Oréal — e o preço nunca esteve tão baixo.
Pilar Castelo Branco
Há 1h e 23min

Este artigo pode conter links afiliados*

Creme de olhos
Creme de olhos

Fotografia: Freepik

50 horas de bateria e resistentes à água: estes fones custam apenas 20 euros e têm milhares de fãs

A zona dos olhos é das primeiras a mostrar sinais de fadiga — olheiras, inchaço, pequenas rugas. Mas há um produto da L’Oréal que promete ajudar a recuperar o olhar descansado em tempo recorde. O Revitalift Laser Corretor de Olhos Instantâneo é um creme transparente que atua em apenas 15 minutos, suavizando rugas e reduzindo o inchaço sem deixar qualquer cor ou brilho à superfície da pele.

Um efeito filtro sem maquilhagem

A fórmula foi desenvolvida para atuar rapidamente, deixando a pele mais lisa e firme ao toque. O acabamento é transparente, por isso pode ser usado sozinho, com ou sem maquilhagem, sem marcar a pele nem acumular produto. A aplicação é simples: basta uma pequena quantidade sob cada olho, com leves toques de dentro para fora.

Os testes clínicos da marca indicam que o produto reduz as rugas e o inchaço durante cerca de oito horas, proporcionando um aspeto mais fresco e repousado. É adequado para todos os tipos de pele e pode ser usado tanto por mulheres como por homens.

Adquira aqui

REVITALIFT LASER LOREAL

Textura leve e sensação imediata

Quem já o experimentou fala numa textura leve, cremosa e fácil de espalhar, que absorve rapidamente e deixa a zona dos olhos mais firme. Há quem refira que se tornou parte indispensável da rotina matinal: uma espécie de “acordar instantâneo” para o rosto. Outros destacam o conforto — não arde, não cola e deixa a pele suave.

Em promoção e com mais de 900 compras no último mês

O Revitalift Laser Corretor de Olhos Instantâneo passou recentemente de 23 € para 16 € na Amazon, e já conta com mais de 900 compras só no último mês. Com uma classificação média de 4,1 estrelas, tem vindo a conquistar quem procura resultados rápidos sem recorrer a tratamentos caros ou invasivos.

Um pequeno tubo que promete olhar descansado, pele lisa e um toque de frescura em minutos — tudo o que se quer nas manhãs mais apressadas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

